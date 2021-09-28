【尖子透視】考畢DSE後入讀英國牛津大學 男生分享報考牛津取錄要求

▲ Walter已從牛津大學畢業。

首屆文憑試(DSE)於2012年舉行，10年來約有64.5名考生應考DSE。根據教育局最新的《中六學生出路統計調查》，去年約有一成半，即約6,000名中六畢業生(即2020年DSE考生)選擇在香港以外地區繼續升學，而當中逾三成人選擇到內地進修；至於到非華語地區升學，則以英國較受歡迎，約佔一成八，其次為澳洲、加拿大等。

Walter Li在2018應考DSE四個核心科目 (包括數學科延伸部分一)、歷史、地理、物理科，考畢DSE後選擇到英國升學，於2021年修畢牛津大學哲學、政治及經濟文學士課程，獲頒哲學、政治及經濟文學士學位。

Walter指，當初選擇到英國升學，因為考慮到哲學、政治及經濟系為英國特有的課程，提供跨人文、社會科學學科的訓練，符合自己的發展興趣。他在中六上學期透過英國大學及院校招生事務處(UCAS)申請到英國升學。當時除向院校遞交DSE成績，亦需參加學系安排的面試和能力傾向測試(aptitude test)。

除牛津大學，Walter亦獲其他英國大學取錄。他指，自己就讀的大學事實上亦有不少香港學生以DSE資歷入讀，成績普遍為三科選修科均達第5級成績，與其他資歷的成績要求相若。

DSE核心科目有助我鍛鍊語言和思維能力，亦容讓我同時選修文科和理科，建立跨學科學習的基礎。

赴内地升學規劃生涯

何俊樂 (Anson)則在2021應考DSE四個核心科目、企業、會計與財務概論、生物和化學，目前就讀於清華大學計算機科學與技術學士學位課程。

Anson選擇到内地升學，是考慮到在全球化的時代，希望走出舒適區出外「闖一闖」，體驗不同的學習環境。目前內地在創科、互聯網等多個領域都處於世界領先水平，同時亦十分重視科研和教育，到內地升學能為將來的生涯規劃及事業發展提供更多的可能性。

而他選擇入讀清華大學，不但學術表現出色，亦具國際聲望。院校亦十分重視拓闊學生的國際視野，校內有不少來自不同國家及地區的學生，讓他有機會結交來自五湖四海的朋友，拓闊眼界。

我於2021年應考DSE，當時透過清華大學推薦生計劃提前獲錄取。高中課程為我升學奠下扎實的基礎，讓我將所學的知識融會貫通，是一次不可多得的學習體驗。值得一提的是DSE成績是升學的重要參考，同屆亦有以DSE成績入讀清華大學的同學。

他續稱，希望從事計算機科學、大數據、人工智能開發相關行業，為科技創新作貢獻。

考評局指，現時有127 所內地院校及約140所台灣院校直接以DSE成績取錄本港學生，另外有接近300所非本地高等院校(如英國、澳洲、加拿大等院校)已向考評局提供收生要求的資料，並已上載至考評局網站供學生和家長參考；而有關文憑試與國際考試基準研究的參照，亦可參考考評局網頁。

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責任編輯：鄺嫻