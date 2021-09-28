【時尚速報】Uniqlo首次聯乘當代最紅藝術家Jeff Koons　Balloon Dog + Rabbit上衣親民價登場

▲ 大家對Jeff Koons最熟悉的作品一定是《Balloon Dogs》。（$199/圖片由品牌提供）

大家不要說時裝品牌與藝術家的聯乘已經開到荼蘼，因為這些合作仍然陸續有來，沒完沒了似的，不過，在眾多合作企劃中，似乎只有KAWS和奈良美智的產品能夠在市場上賣過滿堂紅，可見與藝術家合作這回事，並不是萬試萬靈的靈單妙藥。至於今次的對象，終於來到大名鼎鼎的Jeff Koons。

▲ 當代最成功的的藝術家之一Jeff Koons，身後是他著名的作品《Balloon Dog》。（圖片法新社）

Jeff Koons作為世上最有影響力的藝術家，他於2013年憑著《Balloon Dog（Orange）》作品，在拍賣會上以破天荒US $58,400,000賣出，打破了當時的世界紀錄，人氣急升之餘，作品亦因此成為喜愛收藏現代藝術的收藏家們的瑰寶，假若這一種叫座力落在時裝品牌手上又會如何？相信大家都非常期待。

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不過，Jeff Koons首次進軍時裝界所合作的對象並不是甚麼高級品牌，而是實力比她們更雄厚的UNIQLO。

UNIQLO找來他5個最著名的雕塑以印花圖案移植於tee和連帽衞衣上，當中自然少不得大家最熟悉的Balloon Dog（2013）和Rabbit（2019）出現，相比於他的作品須要以5千多萬才可以購得，這一次不到$200就可以帶它回家，實在非常化算呢﹗

記者：何偉雄