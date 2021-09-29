【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工

▲ 何文田邨一名9歲男童凌晨被媽媽趕出家門。

虐兒事件一宗也嫌多，只要旁人多留神，或許就能阻止悲劇發生。近日一名保安員在社交平台分享，有9歲男童凌晨被媽媽趕出門口，她不忍男童無家可歸，曾聯絡學校副校長及社工幫忙，有感行多一步就可以幫到人。

男童穿校服帶書包呆坐公園

日前一名保安員透過facebook專頁「何文田邨二三事」講述事件，她附上相片指出上周六（25日）凌晨3時20分，在何文田邨綺文樓公園，一名身穿校服、帶著書包的9歲小四男童被媽媽趕出家門。她當時見狀已通知控制室，並勸喻男童回家︰

這是我遇到第二次，同一個單位的小孩子被母親趕走，多次勸小孩也不願回家，（他指）回家母親都不會開門。

▲ 男童身穿校服、帶著書包，呆坐公園長椅。（校服經調色處理）（相片由保安員提供）

在凌晨約4時半，有保安人員到男童住址，與他的母親對話，媽媽終於肯去大堂接回兒子。發文的保安員與另一同事主張報警，有街坊贊成他們報警，認為由社會福利署介入才能真正保護小孩子。她問過社工的意見，對方亦建議報警。

保安員提及男童約3星期前發生同類事件，當時她已取得男童就讀小學的電話，並曾聯絡學校副校長，請他多關注男童的人生安全。可是近日又再發生，保安員感慨︰

面對虐待兒童，只是行多一步，我可以幫到人。

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

保安員聯絡學校及社工跟進

男童告訴保安員，自己經常被母親趕出家門，而男童剛調遷至現在的單位。保安員推斷即使報警，男童母親待警員離開後仍會趕走兒子。其後facebook專頁「何文田邨二三事」更新帖文稱，已接獲保安員通知，黃大仙綜合家庭服務組正關注男童情況，並已聯絡學校社工。

TOPick聯絡到發文的保安員，她補充自己在何文田邨擔任夜更保安員，但並非負責男童所住大樓。由於男童最近才遷至區內，她在3星期前大約開學初才首次看到他。當時是半夜12時半左右，男童稱與母親失散，他獨自由黃埔步行返回何文田。保安員說︰

他由放學到半夜都沒吃過東西，見他很肚餓，我們給他餅乾和炒飯充飢。

他們通知男童母親後，對方願意接兒子回家。不過，保安員認為媽媽這次很過份，擾攘一輪才肯帶走兒子，因而決定在網上公開事件。她希望街坊守望相助，一旦見到男童在屋邨徘徊，立刻通知保安員或直接報警，「因為他很可能被趕出來，同時又在捱餓。」

保安員相信男童母親不時虐待兒子，她指男童就讀學校的校長已得悉事件，並有社交跟進男童的情況。

網民︰行多一步關心身邊人

不少網民看到帖文後為男童感到心痛，同時感謝保安員行多一步，她的舉動可能足以挽救一場悲劇。此外，也有網民提出應報警求助，認為「報警直接啲有阻嚇性」。點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

內容獲「何文田邨二三事」授權轉載。

最新影片︰3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳