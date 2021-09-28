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【教主狂熱】逾200「神徒」大笨鐘拉banner打卡　前夫大呻︰老婆追Anson Lo追到英國

親子 13:36 2021/09/28

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一班已移民英國的前夫埋怨老婆追Anson Lo追到去英國，一班「神徒」在大笨鐘前拉banner及與教主紙牌打卡。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）魅力沒法擋，連有「神徒」之稱的粉絲都遍佈世界各地！英國倫敦有200多名「神徒」日前齊集大笨鐘前拉banner，還帶同教主1:1人形紙牌去打卡影相，但有前夫在網上大呻，以為移民後不必再去天星碼頭打卡，想不到前妻追星追到去英國。

Anson Lo近日推出新歌《Megahit》，MV在短短幾日已向2百萬點擊邁進，神徒們都落力為教主新歌應援。一班已移民的神徒好少機會出街打卡，就發起《不可愛教主》Banner世界巡迴簽名活動，活動完畢後會把banner寄返香港給Anson Lo留念。

逾200多名神徒在大笨鐘前拉banner大合照，前面有一班「前夫」舉機拍攝。（facebook圖片）

英國倫敦一站日前順利完成，逾200名神徒在一條印有教主肖像的banner上簽名，並拉起banner在大笨鐘前大合照，人群中還見到一塊教主1:1人形紙牌。神徒中不乏「前妻」和小朋友，還有人帶同狗狗一齊應援。

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前夫︰唔去天星碼頭去大笨鐘

不過，有前夫在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文大呻，並附上一張神徒大合照是全靠一班「前夫」舉機拍攝，前夫在帖文中無奈道︰

一心諗住去咗英國唔使再同前妻去天星碼頭打卡影Anson Lo，點不知尋日都係要去大笨鐘前面影咗成粒鐘……

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前夫還hashtag稱「我老婆追AnsonLo追到去英國」，想不到英國也有如此多神徒，更向教主認輸︰「Anson Lo You Win」！據英國神徒的IG專頁稱，第二場即將於本周六（2日）在伯明翰（Birmingham）舉行，當地前夫又要出動當攝影師。

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網民︰以為要求釋放囚犯

帖文旋即吸逾2萬讚好，網民笑稱路過的英國人不知發生甚麼事，或以為有香港人搞示威活動，要釋放Anson Lo。而群組的「前夫」版主RC也善意提醒，身在英國的前夫要好好保重，「唔好叫自己前夫喇，佢哋講英文Chin-fool」。更多留言點擊下圖︰

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責任編輯︰林綺玲

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