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【推動環保】劉鑾雄慈善基金捐千萬推動保育　甘比陳凱韻化身特使將會拍宣傳片

娛樂 13:00 2021/09/28

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劉鑾雄慈善基金捐千萬元給香港海洋公園保育基金。

劉鑾雄慈善基金（慈善基金）向來重視推動環保，至今已向不同環保團體及項目捐出接近2億元。為提高學童及公眾的保育意識，慈善基金向香港海洋公園保育基金（保育基金）分五年合共捐出1000萬元，支持其推行兩大保育計劃。

雙方在今日（9月28日）於香港海洋公園舉行「劉鑾雄慈善基金與香港海洋公園保育基金捐款承諾書簽訂儀式」。

身為慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）現身簽訂承諾書，劉太更會化身「保育特使」，呼籲大眾採取即時行動來應對氣候變化問題。

她將藉著拍攝宣傳短片於其社交平台傳遞相關訊息，另外安排旗下多個物業擺放宣傳物品及親身視察瀕臨絕種生物等方式，期望令公眾更加了解及關注氣候變化及保育議題。

慈善基金信託人之董事陳凱韻與保育基金主席陳晴代表雙方簽訂承諾書。

共同努力維護海洋生態

陳凱韻表示：「自小已很喜歡海洋生物，並樂於為牠們締造一個舒適的棲息之地。這次很高與能夠與香港海洋公園保育基金合作，一同推行『自然保育小先鋒』及『氣候變化倡導』計劃，期望可以提升參加者的保育意識，使其更加積極進行保育工作，甚至鼓勵家人及朋友一同參與。」

她表示深信只要大家共同努力，定可維護一個讓所有生物和諧相處的理想環境。

保育基金主席陳晴衷心感謝慈善基金的支持，她表示承蒙劉鑾雄慈善基金的捐助，保育基金可以將保育教育推廣至高小學生，讓他們從小認識保育的重要性，透過是次捐款，更可以鼓勵大眾一齊減緩氣候變化的影響。

陳凱韻表示自細已喜愛海洋生物。

該兩大保育計劃分別為「自然保育小先鋒」計劃及「氣候變化倡導」計劃，均從今年起至 2026 年推行，為期5年。

其中「自然保育小先鋒」計劃每年資助 300名小四至小六學生參與多元化的保育活動，包括出席生態保育講座、探訪香港海洋公園的代表性動物及成為保育團體「OPCFHK 保育校友會」的會員等。

目標是讓這1500名小學生加強認識有關環境議題的知識及保育的重要性，透過他們設立於校園的「保育區」向其他同學及公眾傳播相關訊息。

撰文 : TOPick柴犬出動

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