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【水警殉職】警方否認警艇上兩槍失蹤　稱派員翻艇地點一帶只為點算裝備

社會 15:57 2021/09/28

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消息指警艇上MP5衝鋒槍及信號槍失蹤，警方派蛙人搜索。

水警早前執勤時發生意外，9月25日上午約8時20分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理，高級督察林婉儀墮海後失蹤，昨日（27日）尋回遺體，證實死亡。詳情即看【下一頁】

昨早有人曾到龍鼓灘岸邊拜祭，點擊即看：

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今日（28日）有報道引消息指，涉事快艇上有兩支槍失蹤，警方已派蛙人搜索，惟警方隨後澄清沒有失槍。

有報道指，快艇被撞翻當日，水警人員配備一支MP5衝鋒槍及一支信號槍，警方打撈快艇上水，但未能尋回兩支槍，懷疑跌入海中。警方已派飛虎隊蛙人今早到翻艇地點沙洲一帶，現場有水警輪停泊在附近海面

報道又指，行動中殉職的女高級督察林婉儀，昨日尋獲她的遺體時，她的半自動手槍仍然扣在腰帶上，她的遺體停放在富山殮房，有待驗屍確定死因。

但警方事後澄清沒有失槍，稱派員到翻艇地點一帶，只是點算有沒有遺失裝備。

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記者：陳麗娜

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