【上訴得直】欠交選舉申報書囚半年上訴得直　法官改判即時獲釋刑期

▲ 欠交選舉申報書囚半年上訴得直，法官改判即時獲釋刑期。（資料圖片）

公民黨前執委陳宇明於2019 年區議會選舉落敗後，未按規定提交選舉申報書，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，陳早前承認控罪，被判監禁6個月，准保釋候上訴，聆訊今（28日）於高院進行。法官質疑原審裁判官為何以9個月為判刑起點「咁勁」，認為判處短期監禁已具阻嚇，以其已服刑相等於近4個月刑期，裁定上訴得直，判處即時獲釋刑期。

上訴人陳宇明（41歲），據其早前承認的案情，陳於2019年11月的區議會選舉中落敗，同年12月選舉事務處主任向他發電郵提醒他提交申報書，惟陳於限期前仍未回覆，至2020年1月中日轉介廉署調查，陳警誡下稱已委託選舉代理人替他呈交申報書。

法官張慧玲指根據案情，上訴人的蔡姓代理人對於收過文件或是有否交過文件均表示「無乜印象」，資料上並不清晰，蔡亦沒有明確地表示沒有收過文件。

律政司一方指上訴人警誡下稱與蔡一同處理，基本上由蔡保管。法官則指蔡卻稱沒有，法官強調有關資料與罪責有關。

法官指上訴人曾向原審裁判官解釋當時正辦理離婚，與妻子就撫養權有爭拗。上訴人解釋知道要申報，惟因當時已被解僱及「太亂」，他以為蔡會申報，但原來沒有。

法官認為上訴人的說法「並非憑空作出來」，根據有關背景，上訴人並非有其他目的或因隱瞞獲損贈而不作申報，加上協助的均是義工。法官指就其背景於量刑時應否作出考慮，質疑以9個月作為判刑起點做法。

律政司一方回應指，上訴人參選前家庭問題已存在，而他選擇服務社會，應知道有責任申報，若上訴人當選，對選舉影響重大，因此在沒有特別巨變下未有作申報，是上訴人自己造成。

法官則指以上訴人已服刑40天計算，扣除行為良好等情況，即相等於服刑近3個月，質疑「點解去到9個月咁勁」。法官指過往判例均是罰款或社會服務令，本案為首宗判監案例。法官強調判監並非有錯，但質疑量刑要否達至接近最高刑期1年，「特登都係罰幾千蚊」。

律政司一方同意9個月量刑起點屬嚴苛，但法庭須向公眾發出訊息，不應視之為「兒嬉」。

法官指連同上訴人被扣押14天計算，相等於服刑4個月，不算短或不恰當刑期，加上其背景並非沒有求情理由，考慮到其特殊理由，為協助選舉公平性須判阻嚇性刑罰，因阻嚇性不足判監屬恰當。

惟法官指蔡並非斬釘截鐵指沒有收過文件，而是表示印象模糊，事件起碼有可能是誤會，故裁定上訴得直，判處即時獲釋刑期。

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記者：林育慧