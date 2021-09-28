【積極行善】劉鑾雄慈善基金捐海洋公園1,000萬　甘比盼推動自然保育意識

▲ 慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比，左），跟海洋公園保育基金簽訂承諾書，未來5年透過劉鑾雄慈善基金捐出1,000萬元。（海洋公園圖片）

劉鑾雄慈善基金今（28日）宣布，為了提高兒童及公眾保育意識，慈善基金向海洋公園保育基金，分5年捐出1,000萬元，支持推行兩大保育計劃，包括「自然保育小先鋒」計劃及「氣候變化倡導」計劃。劉鑾雄太太、慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）已經跟海洋公園保育基金主席陳晴簽訂承諾書。

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兩大保育計劃從今年起至2026年推行，為期5年。其中「自然保育小先鋒」計劃每年資助300名小四至小六學生，參與保育活動，包括出席生態保育講座、探訪海洋公園的代表性動物，以及成為保育團體「OPCFHK保育校友會」的會員等，目標讓一共1,500名小學生，加強認識環境議題，以及理解保育重要性，透過他們設立於校園的「保育區」，向其他同學及公眾傳播訊息。

甘比也化身「保育特使」，於「氣候變化倡導」計劃登場，以身作則呼籲大眾採取即時行動，應對氣候變化問題。她將拍攝宣傳短片、在其社交平台帳戶傳遞相關訊息、安排旗下物業擺放宣傳物品，以及親身視察瀕臨絕種生物等方式，期望令公眾更加了解及關注氣候變化及保育議題，預期相關資訊可在社交平台上分享至目標受眾大約50萬人次。

甘比稱，我自小喜歡海洋生物，並樂於為牠們締造舒適棲息地。這次很高與能夠與海洋公園保育基金合作，一同推行兩項計劃，期望提升參加者保育意識，更加積極進行保育工作，甚至鼓勵家人及朋友參與。她深信只要大家共同努力，一定可以維護一個讓所有生物和諧相處的理想環境。

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責任編輯：吳卓峰