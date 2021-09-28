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【童你一起長大了】與張國強齊重穿《430穿梭機》機長衫　譚玉瑛回憶昔日點滴感觸落淚

娛樂 13:28 2021/09/28

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《430穿梭機》的兩位「機長」張國強與譚玉瑛再聚。

由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶任主持的TVB新節目《童你一起長大了》，將於本周日（10月3日）播出，節目內，將邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物。

另外製作組更炮製一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。 

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梁朝偉周星馳曾主持《430穿梭機》

除已長大了的「小朋友」，當年兒童節目亦孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。

日前早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB為首集《童你一起長大了》錄影，當中更為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣。

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譚玉瑛感觸落淚

另外節目組還準備了當年兒童節目中的珍貴片段與觀眾分享，譚玉瑛姐姐的昔日珍貴水著Look亦包含在內。

據製作組發布的昔日珍貴照片，接近40年前的兩位機長青春無敵，譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。

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作為元祖級兒童節目主持《430穿梭機》譚玉瑛姐姐向來予人感覺硬淨感覺，但當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣忍不住眼眶紅了。

她感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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