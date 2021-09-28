【星級教練】玩wakesurf一試上癮教滑水幫補　KB李健宏：運動是人生必需品

▲ KB身兼滑雪及滑水教練，認為運動是人生必需品。

「鼓佬」、「整蠱專家」，或許是大部份人對KB（李健宏）的印象，事實上他也熱愛運動，認為「運動是人生的心需品」。去年不少朋友想跟他學無繩滑水（wakesurfing），令KB正式學做教練。他坦言喜歡教人，亦笑言要教滑水幫補生計。除了是鼓手、節目主持，目前他更是滑水及滑雪教練。

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踏著「燙衫板」滑雪感覺神奇

當年唱片合約完結，KB所屬的樂隊LMF暫時解散後，隊員各自造歌和表演。鬼主意甚多的KB早年在YouTube開設節目《玩爆你個腎》整蠱藝人而爆紅，將來有小朋友，他也想孩子遺傳自己的「大細路」性格。近年除了主持電視節目，貪玩的他亦接觸滑雪及滑水，而且一試就愛上。

滑雪是我人生最喜愛、最快樂的一件事。我真正的快樂從滑雪而來。

2019年冬天，KB考獲一級滑雪教練牌照。起初接觸滑雪，純粹是朋友邀請，但一次滑雪體驗，令他生命不再一樣。他憶述，當時踏著一塊「燙衫板」，就可以從山的一邊滑到另一邊，感覺很神奇，從此生命被改變。因為喜歡在北海道二世古滑雪，早幾年他更與友人在日本創業，在二世古開設紋身酒吧「The Baddies Niseko」，配合滑雪季節營業。

▲ KB於2019年冬考獲一級滑雪教練牌照。（facebook： kb李健宏）

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wake surf一試「上癮」

另有一次，朋友邀請KB玩wakeboard（滑水）與wake surf（無繩滑水）。他笑言本來想偷懶，上船後曬太陽就算，豈料朋友把他推下水，如是者，他試了一次就「上癮」了。去年，朋友紛紛問他可否教滑水，於是他正式學做教練，幫補生計。期間，他發現自己樂於教學：

我發覺原來我也很喜歡教人，尤其是初學者，因為好像見到自己子女學會走路般開心。

玩wake surf多時，KB認為這個運動易學難精，「要視乎你是否夠勤力。每一季可以練到甚麼新技巧挑戰自己。」他續指，玩wake surf需要同路人的支持。「踢足球或打籃球時，可能你會說『不要跟他打，不要跟他踢，他技術很差』，但wake surf是大家彼此鼓勵」。他認為，現時香港的wake surf群體很大，並可謂高手雲集。

▲ KB去年開始學做wake surf教練。（facebook： kb李健宏）

KB：運動是人生必需品

我覺得運動是人生必需品。吃飯後散散步也是做運動，是每天也要做的事情。

Ｗake surf、滑板、打鼓三件事若排先後次序，他說天氣好時會玩wake surf，平日則會打鼓。身兼滑雪及滑水教練的KB，會用「攰」字形容運動，他說：做

做運動一定是疲累的，但至少你會看到成果，人也比較健康。

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責任編輯：羅嘉欣