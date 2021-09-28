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【#好掛住日本】坤哥豪食「倒瀉四天王」　周奕瑋方力申被困富士山

娛樂 13:42 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Jarvis與坤哥在教練（左）陪同下再次嘗試登富士山。

一共九集的全新旅遊節目《#好掛住日本》昨晚（27日）開始播映，兩位節目主持吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）均為日本達人，二人走遍東京、大阪、和歌山及京都等地，從人物、風景及美食三大範疇，了解日本各城市在疫情下的最新情況，從中透視日本人如何適應及面對疫情。

二人亦會化身「信鴿」，將訊息及心意帶給港人身在日本的親人及愛人，從而連繫兩地情。

Jarvis最後能否成功登頂呢？

首集播出後，大家對於兩位主持介紹的「倒瀉四天王」非常「肉緊」，大表羨慕。除了壽司美食，東京亦是動漫Fans朝聖地，為了感受朝聖的喜悅，坤哥與Jarvis專誠入住位於沼津市的安田屋旅館。

該旅館乃動漫《LoveLive!Sunshine!!》角色「高海千歌」家人經營溫泉旅館「十千萬」原型，難怪坤哥忍不住打卡。

沿途天氣看似不錯。

第一集尾段講到坤哥與Jarvis在富士山五合目匯合嘉賓方力申後，三人一起向富士山頂進發，可惜「天氣不似預期」，原來三人登山期間接獲山泥傾瀉警報，三人一度滯留在五合目，最後要跟大隊撤離富士山，到底三人最終能否成功登頂？

同場加映：Lokman+AK訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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