【生死戀】棒球少年突罹血癌不育瀕死　與護士日久生情譜下生死戀曲

▲ 日本一名男子數年前突然確診血癌，並與護士譜出生死戀。

即使不幸患癌，也能創出精彩人生。日本一名男子數年前突然確診血癌，病情嚴重到瀕臨生死邊緣之際，他和在住院期間朝夕相對的一名護士日久生情。最終在積極接受治療下，男子成功抗癌，更抱得美人歸，為這段生死戀寫下完美句點。

據日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？），採訪到一對住在埼玉縣戶田市的年輕夫婦。現年27歲的丈夫山崎達也，自小學起打棒球，在不同大小棒球賽上都不乏他的身影。

直到達也23歲那年，當時的他仍是大學生。有天他突然發現嘴巴不斷出血，身上亦出現大量瘀青，到醫院檢查驗血後，證實患上急性骨髓性白血病。而他的病情相當危急，隨時有死亡風險，需馬上接受治療。

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年紀輕輕的達也驚聞噩耗，一度憂心自己會無法盡孝，令父母要「白頭人送黑頭人」。為此他對雙親充滿歉意，更托媽媽向身在外地工作的父親傳話致歉，令媽媽也忍不住哭起來。

達也接受化療期間，身體變得虛弱起來，亦有嚴重脫髮的副作用出現。醫生當時向他表示，即使康復，他也會失去生育能力。然而，一直在他身旁、負責照顧他的護士夏希並不介意，二人因朝夕相處而日久生情，更發展成情侶關係。

後來，達也在接受了一款新型藥物的治療下，身體慢慢康復過來。而他在康復後，亦與菜月結婚成家，菜月亦奇蹟地在婚後誕下一對子女，打破達也的不育魔咒。

達也現時在銀行工作，菜月就任職美容外科護士，目前一家四口住在3層高的公寓。跨過生死邊緣的達也，現在更珍惜一家人相處時光：

因為有現在，這樣就很幸福。

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責任編輯：羅嘉欣