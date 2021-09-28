【護膚產品】LANEIGE 推Prefect Renew 再生精華4倍抗氧力 一Pump改善眼紋、暗啞粗大毛孔

▲ LANEIGE No.1 Perfect Renew再生精華以及全新Perfect Renew Youth Retinol可以7日極速淡化8大細紋，緊緻肌膚彈滑。（圖片LANEIGE提供）

想要靚靚肌膚，可以保持膚緊緻又透亮，LANEIGE的No.1 Prefect Renew 再生精華可以秒速幫肌膚自生膠原蛋白，內含高純三肽，再配合超級莓果的4倍抗氧力，一Pump逆轉肌膚問題，1次過解決眼紋、乾燥、暗啞、粗大毛孔及鬆弛，激活肌膚年輕能量，用完肌膚好像啫喱般彈、滑、亮！

LANEIGE現時推出水活細胞再生二重奏，皮膚可以充滿彈性兼零細紋，只需每日早晚全臉搽LANEIGE No.1 Perfect Renew再生精華，再配合全新Perfect Renew Youth Retinol 水活細胞再生重點抗皺霜，當中95%高純度視黃醇，加強對抗細紋效果，幫大助家在7日中極速淡化8大細紋，只需兩個步驟就可以簡單地緊緻彈滑肌膚！

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工作繁忙的大家，生活節奏急速會令睡眠不足，肌膚疲態盡現，膠原蛋白開始流失，肌膚的新陳代謝亦變得緩慢，加上生活上各種壓力、捱夜、轉季、紫外線與環境污染，都為肌膚累積負擔。眼紋、暗啞、乾燥漸漸浮現，繼而出現細紋、毛孔粗大問題。

要及時撃退5大肌膚問題症狀，還原彈得起年輕肌，LANEIGE No.1 Prefect Renew 再生精華7日瞬即修復受損肌膚細胞，配合高純三肽及超級莓果強效抗氧，提升肌膚緊緻度，回復觸得到的彈、滑、亮年輕肌。

而搭配Youth Retinol 水活細胞再生重點抗皺霜， 雙重力量重點修護及淡化細紋，8大細紋問題逐一擊退，兩步即綻放閃亮年輕肌。

灸手可熱零死男神Jeffrey魏浚笙與您分享Perfect Renew No.1再生精華新體驗

▲ 膠原蛋白修復，閃出年輕彈.滑.亮的Perfect Renew Youth Regenerator Set「彈.滑.亮」再生精華套裝 ，HK$480 (價值HK$830, 58折)。（圖片LANEIGE提供）

想好像男神Jeffrey擁有好啫喱般彈、滑、亮的肌膚，身為咖啡豆的您於9月24日至10月31日期間以Jeffrey放閃碼「JEFFREY」，於LANEIGE網店或LANEIGE 門市購買彈、滑、亮 再生精華套裝，即享9折優惠！(套裝售價：HK$480, 使用Jeffrey 放閃碼後：HK$432)

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記者：蕭雅文