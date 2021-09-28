【深蹲致殘】14歲女被學校罰做深蹲致永久傷殘　單親媽心痛：女兒陷抑鬱現自殘行為

▲ 內地一名14歲少女被罰做150下深蹲後致殘。

體罰有機會影響學生一生，內地四川一名14歲少女，在學校宿舍內被誤以為偷藏零食，遭學姐罰做150下深蹲。當時她腳傷未癒，曾向老師求情但不果，應要求做深蹲後腳部刺痛，求醫證實受到不可逆轉的傷害，判定為十級傷殘，日後或需依賴拐杖走路，令單親媽感心痛。

罰做150下深蹲

綜合內媒報導，事件發生在去年6月10日，14歲少女彤彤（化名）在四川瀘州合江縣先市中學寄宿，晚上老師和學姐來查房時，發現她床上有一包零食。彤彤指零食是室友害怕被查而扔到她床上，可是學姐不信，執意要懲罰。她轉向老師求請，指自己腳傷未癒，怕做深蹲會加重傷患，可是老師沒有免除她的懲罰，只將原本300下深蹲改為150下。

在老師及學姐的壓力下，彤彤只好照做，隨後腳部出現刺痛，但不敢告知家長。直至周五回家，媽媽見她走路一拐一拐，輾轉帶她到瀘州、成都、重慶等醫院求醫。西南醫科大學附屬醫院醫生診斷過後，指彤彤左外踝骨折、左外側副韌帶損傷、左跟骰關節撕脫骨折，並於7月做手術。由於撕脫骨折的部分過小，難以用鋼釘復位，只能將破碎的骨塊取出。

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單親媽心痛

然而在手術過後，彤彤腳部痛楚並未得到紓緩，晚上難以入睡。為了照顧女兒，媽媽辭去工作，帶她到各地治療。可是多位醫生表示，彤彤腳部受到不可逆轉的傷害，判定為十級傷殘，日後或需依賴拐杖走路。

媽媽指事發後女兒陷入抑鬱，將自己封閉起來，脾氣變得暴躁，並曾現自殘行為，為此感到心痛。她又指自己是單親媽媽，難以負擔高昂醫藥費，希望學校能夠負責。在彤彤接受治療期間，學校先後付逾10萬元人民幣（約12萬港元）的費用，但後續賠償問題，雙方一直未能達成共識。

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責任編輯︰王明芳