太古地產推動綠色建築　夥業界試驗減碳

隨着時代不同，企業需要承擔的社會責任亦有轉變，尤其在消費者更關切企業是否有優良的ESG（環境、社會和企業管治）時，企業更視之為永續經營的必要條件，作為發展策略的首要議程。

太古地產近年更為ESG可持續發展願景成立專門團隊，同時將協助商戶，建立長遠的社區發展，期望透過Educator（教育者）角色，牽頭負責帶動及支援社區內的商戶一同實踐。

公司最近推出全港首個專為辦公室打造的智能減廢先導計劃，15支公司團隊參與為期六個月的減廢挑戰活動。計劃透過設立智能中央分類回收點，取代放置員工座位的獨立垃圾桶，以智能磅實時收集數據，計算和分析廢物棄置和資源回收量。透過放置於中央回收點附近的顯示屏，參與計劃的團隊能實時檢視相關數據，監察其減廢及回收進度，同時與其他參加隊伍的數據作比對，協助他們具體地了解其廢物處理習慣對廢物棄置量的影響，攜手達致減廢目標。

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旗下太古坊1座、即將落成的太古坊2座甲級商廈，發展商在鋼筋、玻璃建材上，以至設計上的通風走廊，廢物回收機制等方面，務求做到更環保。以太古坊1座為例，項目其中60%的鋼筋或結構鋼材均為含再生物料鋼材，並採用含再生物料的混凝土建造，而玻璃窗的塗層亦會幫助隔熱，減少耗電量。

（資料由客戶提供）