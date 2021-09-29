【另類職業】DJ葉韻怡兼做禮儀師送亡者上路　入行要到殮房考試做一個動作

▲ DJ葉韻怡半年前入職為禮儀師，學習如何為「去者善終，留者善別，能者善生」。

常說生命的意義不在於長短，而是如何在有限的生命裏，活得逍遙自在，進而能逐步提升自我的生命。香港電台 DJ 葉韻怡亦有感於此，在一次偶然的機會下，接觸到有關於生死命題的配音工作，從而引發了對自我生命的反思，半年前入職為禮儀師，學習如何為「去者善終，留者善別，能者善生」。

在葉韻怡的生命中，遇上不少偶然的機會，她總能把握到，成就了今天的她。回想工作的最初，只是在香港電台為某早晨節目作幕後準備，後來管理層認為她的聲綫不俗，便安排她試做外勤記者，負責採訪娛樂新聞，到後來就當了唱片騎師，主持點唱節目《黃昏點唱樂園》。有一天，她的辦公桌上有幾封不明來歷的信，信封沒有郵票只有郵戳，信封內的信紙薄如蟬翼，像用作紙巾的紙，她好奇怎麼還有人用這樣的紙寫信點唱，一讀之下才發現信件是來自監獄的，有在囚人士希望點唱。

▲ DJ葉韻怡半年前入職為禮儀師，學習如何為「去者善終，留者善別，能者善生」。（陳國峰攝）

最後，她決定在節目中讀出點唱信，隨後數周，她收到來自在囚人士的信愈來愈多，信件在辦公桌上堆積如山。於是，她便找監製商量開創一個新節目，專為在囚人士點唱。自 2000年10月開始，葉韻怡便在香港電台第一台主持節目《萬千寵愛》，節目主要讀出在囚人士的來信，並接聽囚犯家人的電話。

師父給的首次考試

正如今次當了禮儀師一樣，她是 6 年前為一個港台電視部探討殯葬主題做配音而起，「那個節目中採訪了此行業的不同工作性質的人，如做棺木、紙紮、仵工、當然少不了禮儀師，令我莫名地對這行產生了好奇心。」她說。

及後又有機會結識了永福殯儀的負責人羅偉立，身為90後的他，是此行少數會推動殯葬業自身的革新，積極地讓大眾對此行不要再忌莫如深。二人話甚投契，令葉韻怡萌生起入行意念，經過和家人商量後，便決定跟羅偉立學師。

「暫時這行都不是有太多正統的課程訓練，好像青協和 HKU SPACE 有舉辦類似課程，而許多入行者都是用師徒制，即跟師父，順理成章地我便是跟羅生了。」她解釋。

▲ 殯儀店的第三代負責人羅偉立(右)，是葉韻怡做禮儀師的師父，亦師亦友。(被訪者提供)

有趣的是葉韻怡有意跟羅偉立入行，但羅偉立卻沒有即時說好，只叫她某天準時到逹一個地方後再算。「原來，那天他約了我到殮房，並問我怕見遺體嗎？我當然說還可以啦！首先，他叫先和遺體打個招呼，跟著叫我觸摸遺體，可以摸下遺體的手部，再來是除下手套來接觸。那刻我的確是有點遲疑，卻很快便照做。」

她吁口氣續道：「遺體沒有想像般的冰冷，話雖如此，但只碰觸一會，手已經有點被凍痺的感覺。第二天，接到羅生的電話問昨夜睡得好嗎？有否發惡夢？出乎意料是沒有，亦沒有甚麼影像殘餘留在腦中。羅生笑說我及格了，可以入行了。」

代入喪親者的悲傷

她笑言入行前最難的一關都通得過，往後的訓練都可以坦然面對。「老實說，那些繁複的殯儀流程，如火葬、土葬、殯儀館出殯、醫院出殯、遺體出口等的政府法例及死亡文件處理，都只是需要按步就班，多做多看便會熟習。

「殯儀業所要顧及的細節事項的確多，還有要因應不同的宗教禮儀、陰陽宜忌等，也可以從中慢慢汲取經驗。然而我個人反而會想花更多的心機去訓練對喪親者的心理輔導技巧。因為現代人對死亡還是存在著許多的忌諱，需要有同理心，代入喪親者的悲傷和不捨。羅生常教我們如講錯一句話，或會令人幾晚睡不著覺，影響人家的心靈，不要隨意做一些有機會惹人生氣的表情或動作，要保持對遺體的尊重，嚴肅地完成這件事。」她說。

▲ 葉韻怡說如何裝飾棺木的程序都要學習。(被訪者提供)

盡力滿足家屬要求

入行以來的深刻事，要算是首次去領家中過世長者遺體，「那次是收到亡者的女兒電話，需要我們代為負責遺體接送。我去到現場先要檢查遺體狀態是否一切如常，如手指有點彎曲的話，便需要為亡者調節一下關節，避免入了冷藏櫃冷凍後，便不能再還原。跟著要為遺體進行基本清潔，同時會向家人要求一件亡者平日適合的衣服，預備一架輪椅讓亡者安坐其中，之後便會安排靈車接送其遺體到冷藏櫃，整個過程都是盡量低調和安寧為主，這是對亡者和家屬私隱尊重之餘，亦是避免會影響到左鄰右里的情緒。」她一口氣地解釋。

數數手指，入行約大半年有多，學習到殯儀的箇中技巧亦不少，由最初觸摸遺體、按摩、清潔到開始為遺體化妝，她都自覺自己是不斷在進步中，「我明白到每位家屬都希望能見到親人臨終時可以最佳『面貌』示人。記得有一次，亡者的女兒好想見到媽媽出殯時的頭髮黑的，我用盡方法來嘗試。」

原來，亡者的頭髮因沒有了生命力，毛囊萎縮，會愈梳愈掉髮，何況還要用化學劑來漂染。「幸好，我丈夫是做髮型師，和他多次在家研究，嘗試用不同的染髮劑作試驗，連自己的頭髮也成為實驗品。結果給我們試到用了些較天然的染料，再混合一些潤滑霜，得出來的染髮效果不錯，可以成全了其家屬的小小願望。」她笑道。

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為自己定下葬禮安排

就是這份同理心，令葉韻怡對於每次的殯儀籌劃都滿有熱誠地去安排，「畢竟我還是起步階段，總不能這麼快就變成老油條。明白到以往這行業都給人一種『唔憂做』的感覺，因為『人人死都要幫襯』嘛。羅生的教導是不要做到麻木，殯儀工作不只是一堆手續，跟著就收錢這麼簡單，我們賣的是服務，要明白客人的需要，才是往後這行業要走的方向。」

現時，她忙碌於當禮儀師和電台 DJ 之間的工作，每天面對這麼多的生榮死哀的場面，並直言每次都有感動位，無論亡者的死因是甚麼，死亡難免都是令人傷感的多，「我早已和丈夫仔女說好自己的葬禮安排，在有生之年，能為自己的後事好好預備，也是一種責任的表現，這樣我才會更正面和感恩地面對生命的每一天。」

記者：郭秀芳