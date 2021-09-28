【港區國安法】30歲男涉示威期間宣揚港獨開審　控方指20次受訪叫口號

▲ 30歲男涉示威期間宣揚港獨開審，控方指20次受訪叫口號。（資料圖片）

有「美國隊長2.0」之稱的男子馬俊文，涉於示威現場接受傳媒訪問時，多次公開宣揚港獨，被指違反《港區國安法》。馬早前被控煽動他人分裂國家罪，案件今（28日）於區域法院開審。控方於開案陳詞中，列舉20次被告受訪的事件，指他透過高呼口號和展示紙張以作出煽動。

涉案被告馬俊文（30歲）否認煽動他人分裂國家罪受審。控方今於開案陳詞中指，被告於2020年8月15日至11月22日期間，分別於20個場合，在全港各處公眾地方不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。

控方指出被告的煽動行為包括通過自己重複高叫及帶領市民叫喊「香港獨立 唯一出路」等口號，以及展示印有「民族自強 One Nation One Hong Kong 香港獨立」字眼的紙張。而被告於多次接受傳媒訪問時，亦宣揚港獨思想，並清晰表達其訴求是香港獨立，認為《港區國安法》只是裝飾，並呼籲公眾討論香港獨立，以及在每個月5天的「特定日子」要聚集呼喊口號，以宣揚獨立意志，從而蘊釀下一場時代革命的來臨。

控方指被告又解釋「光復香港 時代革命」口號中，「光復香港」的意思是從中華人民共和國奪回香港的主權，而「時代革命」則是一場能夠實現香港獨立的一場革命，被告又呼籲公眾準備鬥爭。被告作出上述煽動行為的片段於網上流傳，警方亦有於現場拍得片段。

控方所引述的20次場合中，當中包括2020年8月15日，被告於金鐘太古廣場外悼念梁凌杰時，多次叫喊「民族自強 香港獨立」等口號。被告又曾涉於9月24日在旺角荷李活商業中心外接受訪問，提及他創立Telegram帳戶「61萬人唔驚拉Channel」的原意，是希望香港人不用懼怕被捕，並勇敢去踐踏法律底線抗爭等。

直至11月22日，被告將軍澳Popcorn商場舉行「梓彥悼念和你唱」活動時，又重複高喊「香港人建國」等口號，警方警告被告勿違反《港區國安法》不果，遂以「煽動意圖」罪將他拘捕。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝