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【迷你倉大火】消防隊目庭上作供痛哭　指兩度撤退時張耀升未能跟上

社會 14:39 2021/09/28

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2016年淘大工業村時昌迷你倉大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。

2016年淘大工業村時昌迷你倉大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（28日）續。與死者張耀升進入火場的拍檔、消防隊目尹建偉續作供稱，當時他曾兩度將張拉出遍布火焰的橫巷，於兩度撤退時，張均未有跟上。尹稱當時自己體力耗盡，加上迷失位置，他離開火場及恢復意識後向同袍求助，「唔該你幫我搵返阿Sir出嚟啊」，尹說罷低頭痛哭。

伙拍死者張耀升進入火場、消防隊目尹建偉，今於心理專家陪同下續作供。尹憶述，事發當天與張被指示進入火場，並沿裏面的主巷，進行滅火工作。

尹稱進入火場後，張曾在第3橫巷內呼喊「喂/Ray（尹的洋名）啊。」時，並半蹲地背向尹，身體向左右轉，似乎在尋找一些東西。而張本應手持喉筆，惟張未有喉筆在手，且橫巷上的天花板及至少1邊走廊均有火焰，距離張約1米多。

兩名消防員不幸在牛頭角淘大工業村迷你倉四級火中殉職。（資料圖片）

尹續指，隨即用左手抓着消防喉管，再用右手抓着張回到主巷及安撫張，並表示要撤退。當時張仍有意識，並回應兩聲「OK」。隨後尹轉身沿消防喉撤退，惟走了2至3步後，發現張並未有跟上，而是再回到第3橫巷，並重複上述動作及對話。

尹遂再次將張拉到主巷，並加重語氣，再次表示兩人需要撤退，張再次回應兩聲「OK！」。尹補充，當時感到十分慌亂且現場溫度高，身體非常辛苦，所以撤退至第1橫巷與主巷交界才停下。當尹再回頭查看時，發現張並未有跟上。

尹續指曾打算回頭找尋張，惟當刻頭腦十分混亂，甚至開始迷失位置。當時他離出口不遠，並看到第1橫巷內有燈紅色頭盔（煙火特遣隊頭盔），狀況開始穩定，並向煙火特遣隊人員詢問出口位置，並按其指示，沿鼓風機聲音衝出火場。

尹稱，自已離開火場後，第一時間呼喊同袍，表示張仍在火場，盡快派員救援。尹續稱，自己體力已耗盡且意識模糊，直至被扶出防火門後始恢復意識，期間向每1個接觸的人求助，「唔該你幫我搵返阿Sir出嚟啊」，尹說罷低頭痛哭。
 
於死因研訊主任提問下，尹供稱，離開淘大工業村後約6小時，右手仍感痛楚，故在上司陪同下求診，當時被診斷為右手手指1級燒傷，及後再被診斷為3級燒傷。尹估計，傷勢是在兩次將張拉走時造成。尹又指，第3橫巷與主巷交界附近十分高溫，以往從未試過如此高溫，認為在當時溫度下，消防員需要撤離火場。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第1座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

研訊下午續。

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記者：梁錦麟

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