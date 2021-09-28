【達成協議】區選元朗屏山選舉呈請　當選者楊家安承認不妥善當選

▲ 呈請人羅庭輝(中)。（資料圖片）

區議會選舉元朗屏山北選區，民主派素人羅庭輝以兩票之差敗給建制派楊家安，羅早前入稟高等法院申請選舉呈請，質疑投票及點票期間，選舉主任及選民均疑受威嚇，基於楊涉選舉舞弊及不當行為等，羅要求法庭頒令楊非妥為當選。案件原定今(28日)於高等法院聆訊，雙方達成協議，當選者楊家安承認不妥善當選，並須支付訟費。

呈請人羅庭輝，答辯人楊家安及屏山北選區選舉主任袁嘉諾。雙方今均沒有到庭，法官於庭上表示雙方已達成協議，答辯人楊家安承認不妥善當選，並須支付訟費。

呈請人早前於入稟狀指，2019年11月24日舉行的區議會選舉中，於元朗屏山北選區，以2票之差敗給答辯人楊家安。呈請人指於楊的宣傳單張中載有36名村代表支持者，惟其中9人並沒有呈交書面同意書，有關錯誤資訊有誤導選民之嫌。

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記者：林育慧