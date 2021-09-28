【疫苗獎賞】珠寶聯盟抽獎頭獎得主將鑽戒贈太太：首次送鑽戒比老婆

▲ 獨得1卡鑽石戒指大獎的吳先生表示，鑽戒將會送給結婚逾20年的太太。（梁偉榮攝）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，由香港珠寶聯盟主辦發起、召集及統籌「新冠疫苗接種大抽獎」，獎品總值一百萬，大獎1卡鑽石。香港珠寶聯盟於日前成功抽出700位得獎幸運兒，今日（28日）舉行頒獎典禮。頭獎得獎者吳先生表示將送鑽石戒指送給太太；三獎得主王生則會轉送給媽媽。

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日前由香港珠寶聯盟主辦發起、召集及統籌「新冠疫苗接種大抽獎」，聯合珠寶業界各大商會並獲得超過15個重要商會成為「支持單位」及「聯合恊辦單位」。抽獎以【 振興經濟．齊打疫苗】為主題，集合數十家珠寶業界重要公司及行業翹楚領導個體聯合參加「聯合協辦單位」。行業涵蓋了包括零售、批發、設計、制造等不同界別。是次抽獎共有700位幸運兒，2021年10月15日或之前會有專人聯絡通知得獎事宜。

頭獎得獎者吳先生：將鑽戒送給太太

獨得1卡鑽石戒指大獎的吳先生表示，自己在7月中接種復必泰疫苗，並指自己因家庭及工作需要而接種疫苗。他表示，接種後有負面影響，如手酸等。

一來為屋企，二來為工作需要，以及為社會啦。

屋企人全部接種疫苗，以及要配合社會。

吳先生提到，接種疫苗後亦有參加其他抽獎，而今次是首先中獎。他憶述，當時中獎時收到主辦單位的通知，第一個反應是覺得自己很幸運，因覺得在20萬人中間獲得頭獎。

200萬人參加抽獎，得700人中獎，而我就是20萬分之一，所以覺得很幸運。

他續指，鑽戒將會送給結婚逾20年的太太，笑稱太太知道自己中獎後表現得很振定，「感覺到自己老公開始有運行」。他更指，今次是婚後首次送鑽戒給太太，過去曾送過手錶等貴重禮物。他笑指，因感覺太太為較「不小心的人」，所以未有送鑽戒，故希望太太人生經歷這麼長時間能夠更小心。

▲ 獨得1卡鑽石戒指大獎的吳先生表示，鑽戒將會送給結婚逾20年的太太。（梁偉榮攝）

他同時鼓勵市民盡快接種疫苗，指接種是市民責任，而社會可以盡快恢復。

三獎得獎者孝子王生：將禮物送給媽媽

得到翡翠令牌獎品的王先生表示，自己26年以來首次抽中名貴獎品，對得獎表示高興，同時感到奇怪；又提到一開始收到主辦單位通知時「吓咗一聲」，因沒有預計自己獲獎。自高自己沒有抽獎運的他指，一開始收到訊息時並不相信，及後收到主辦單位的電話才確認自己成功獲獎。

▲ 三獎得主王生表示，獎品將轉送給媽媽。（梁偉榮攝）

任職飲食業的他續指，一開始未有打算接種疫苗，但聽到政府呼籲指接種疫苗，加上飲食業後期需要員工接種疫苗，故抱著「是但」的心態及因工作需要而去接種；加上獎種病毒橫行，故決定接種疫苗，「真喺要打啦，因為真喺好驚」。他表示，接種疫苗的時候亦有邀請家人接種疫苗，現時全家已經接種疫苗。

他指，自己接種復必泰，惟接種後有很大的副作用，包括發兩次燒及手腳酸軟，4日後才恢復。

被問到獎品會如何使用，他表示會送給媽媽，更指媽媽只知自己獲獎，但不知會送給她，故稍後回家的時候便會告訴她。

媽媽沒有甚麼鑽石手飾，送這份禮物給她希望她會開心。

他呼籲市民接種疫苗，又指「副作用一定有」，認為無需過於擔心。惟他表示，有長期病人士或需要先詢問醫生意見。

頒獎典禮出席嘉賓包括商務及經濟發展局副局長陳百里、立法會議員邵家輝、港區全國人大代表鄺美雲、香港珠寶聯盟主席劉臣峰榮譽及香港珠寶聯盟副主席楊廣源，而得獎者獲得出席嘉賓頒獎。

劉臣峰表示，活動得到珠寶業界、商會及跨業界贊助商等人的支持，才能完成。他亦提到，活動有20萬人參加，故感到非常鼓舞及激動，並代表主辦單位向所有參加者及支持者致以深切感謝。

陳百里表示，接種疫苗很重要，強調高疫苗接種率才有免疫屏障。他指，政府會做好抗疫工作，同時呼籲市民盡快接種疫苗，同舟共濟，戰勝疫情。

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記者：曾卓鋒