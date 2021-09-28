【引入海外醫生】醫專憂有限度註冊醫生醫學水平質素倡暫緩修訂　食衞局指不能理解及不能接受暫緩修訂

▲ 醫專憂有限度註冊醫生醫學水平質素倡暫緩修訂，食衞局指不能理解及不能接受暫緩修訂。(經濟日報資料圖片)

食衞局上月底就修訂《醫生註冊條例》提出三大建議，包括准予海外醫生經有限度註冊形式，於公營機構工作至少5年後，獲認可其專科資格，就可正式註冊。 本港醫學專科學院主席梁嘉傑昨日(28日)表示，學院對有關有限度註冊修訂感到憂慮，擔心未及基礎醫學培訓水平的有限度註冊醫生，將來可經特別註冊途徑於港正式執業，倡港府暫緩有關修訂。詳情請見【下一頁】

食衞局回覆稱， 政府明白社會關注非本地培訓醫生的質素，條例草案列明特別註冊醫生日後須受多重審核，包括其專科資格須獲醫專認可或頒授，以確保質素；亦重申 有限度註冊醫生須由四間公營醫療機構按實際需要，通過既定審核遴選機制，及經醫委會嚴格審批，以保障有限度註冊醫生的質素，不少有限度註冊醫生均為大學教職員或研究人員，對本港醫療體系貢獻良多。



當局指，在條例草案修訂下，已考慮到設置多種審核以確保醫生質素的需要，就醫專對有關醫生質素質疑，當局感到難以理解；又補充 會繼續與各界持份者包括醫專保持溝通，並對各持分者提出建議持開放態度，惟本港醫生特別是專科醫生嚴重短缺情況迫在眉睫，政府無法接受暫緩修例的提議，有關提議將進一步推遲引入海外醫生的步伐，令本港醫療體系特別是公營醫療機構人手荒更加惡化。

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記者：陳正怡