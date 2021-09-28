  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (週二) 16:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】醫專憂有限度註冊醫生醫學水平質素倡暫緩修訂　食衞局指不能理解及不能接受暫緩修訂

社會 15:11 2021/09/28

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

醫專憂有限度註冊醫生醫學水平質素倡暫緩修訂，食衞局指不能理解及不能接受暫緩修訂。(經濟日報資料圖片)

食衞局上月底就修訂《醫生註冊條例》提出三大建議，包括准予海外醫生經有限度註冊形式，於公營機構工作至少5年後，獲認可其專科資格，就可正式註冊。 本港醫學專科學院主席梁嘉傑昨日(28日)表示，學院對有關有限度註冊修訂感到憂慮，擔心未及基礎醫學培訓水平的有限度註冊醫生，將來可經特別註冊途徑於港正式執業，倡港府暫緩有關修訂。詳情請見【下一頁

食衞局回覆稱，政府明白社會關注非本地培訓醫生的質素，條例草案列明特別註冊醫生日後須受多重審核，包括其專科資格須獲醫專認可或頒授，以確保質素；亦重申有限度註冊醫生須由四間公營醫療機構按實際需要，通過既定審核遴選機制，及經醫委會嚴格審批，以保障有限度註冊醫生的質素，不少有限度註冊醫生均為大學教職員或研究人員，對本港醫療體系貢獻良多。

當局指，在條例草案修訂下，已考慮到設置多種審核以確保醫生質素的需要，就醫專對有關醫生質素質疑，當局感到難以理解；又補充會繼續與各界持份者包括醫專保持溝通，並對各持分者提出建議持開放態度，惟本港醫生特別是專科醫生嚴重短缺情況迫在眉睫，政府無法接受暫緩修例的提議，有關提議將進一步推遲引入海外醫生的步伐，令本港醫療體系特別是公營醫療機構人手荒更加惡化。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【引入海外醫生】醫專憂「未及基礎醫學培訓水平」海外醫生　可經特別註冊來港執業　倡政府暫緩修訂
16:45 2021/09/27
【引入海外醫生】醫專憂「未及基礎醫學培訓水平」海外醫生　可經特別註冊來港執業　倡政府暫緩修訂
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
11:03 2021/09/07
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討
21:35 2021/09/05
【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討
【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性
13:40 2021/09/04
【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性

你可能感興趣

【引入海外醫生】醫專憂「未及基礎醫學培訓水平」海外醫生　可經特別註冊來港執業　倡政府暫緩修訂
16:45 2021/09/27
【引入海外醫生】醫專憂「未及基礎醫學培訓水平」海外醫生　可經特別註冊來港執業　倡政府暫緩修訂
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
11:03 2021/09/07
【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會
【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討
21:35 2021/09/05
【引入海外醫生】陳肇始稱將與醫專建三方平台　就專科培訓商討
食物及衞生局 大學 醫療機構 醫生

最高瀏覽

【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
12:58 2021/09/27
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
11:27 2021/09/27
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母
12:53 2021/09/27
【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母