【兒童足球】律師事務所贊助基層兒童訓練圓足球夢　鍛練團隊協作精神學習自我紀律

▲ 難得這樣人齊，開賽前來張大合照啦！笑！(黃建輝攝)

自言從小就愛足球的楊雲峯律師說因上年疫情緣故，知道有不少兒童足球學校停課多時，未能讓具足球潛質的小朋友多作訓練舒展身心，當中更加多是基層家庭兒童，沒能力應付費用而中止訓練。他有見及此，幾個月前自掏腰包贊助 10 多個這類小朋友可以繼續足球訓練，實行「有波齊齊踢」，為基層學童圓足球夢。

剛過去的周末在沙田馬場的 5 人足球內，舉行了一場名為抗疫五人足球慈善賽，由溫楊侯律師事務所主辦，並由張國維執業會計師及東南海足球學院協辦，目的是贊助對足球有濃厚興趣的基層學童。當日比賽除了有在足球學院訓練中的小朋友作賽外，第二場亦請來多名足球老將潘文俊、招重文、譚兆偉、李健和等落場踢慈善賽。

▲ 律師事務所合夥人律師楊雲峯笑言自己是在球場大的，踢波和學業是可以並存。(黃建輝攝)

贊助基層兒童學足球

律師事務所合夥人楊雲峯笑言自己是在球場大的，踢到入大學兼做律師後，仍對足球熱情不減。「只要懂分配時間，踢波和學業是可以並存。所以我亦贊成小朋友入有系統的足球學校訓練，讓他們可以同時學習如何分配時間，學習自我紀律。」

▲ 楊雲峯說他贊助的每位學員全年的訓練費用約1萬元。(黃建輝攝)

他說到今次的足球訓練緣起，是因為看見太多小朋友因疫情宅在家，只顧玩手遊，好浪費時間。加上又接觸過一些基層家庭的小朋友，知道他們很喜歡踢波，而自己唸的學校卻沒有足球隊，但家長卻未能付出訓練費用給孩子去學足球。「實話實說，學足球應是最划算的運動之一，只是我明白到基層家長的考量，雖說是每月幾百元，但對他們來說已經是一個不輕的負擔。所以我希望由自己做起，贊助幾個小朋友去學， 藉此可以令更多有能力的人可以加入幫手贊助下這些愛踢波的小朋友行列。」他說。

▲ Leo (右)的媽媽陳女士和弟弟都有來觀賽，Leo說踢了足球後，體能好，將來想當消防員。(黃建輝攝)

小朋友主動報足球班

楊雲峯說，這些有需要的小朋友都是透過在校社工或一些福利機構協助轉介的，年齡由 6-12 歲不等。當中令他印象最深刻的有兩位，一位是 7 歲的 Leo，他的媽媽陳女士本身是健身及跳舞教練，亦喜愛打籃球，丈夫也是足球愛好者，她笑言兒子 Leo 遺傳了父母的運動基因，一歲多已愛好運動，尤其是足球，她說是阿仔主動要求要報足球訓練班，只學了個多月已經很有信心。不時指導朋友及弟弟正確的踢波方法。Leo 亦答話自己喜歡試不同的崗位，如龍門、前鋒或後衛都打過，都試過在比賽中協助球隊贏波架！

▲ 平日在學校訓練得來的足球技巧，需要有實戰經驗才能發揮出來。(黃建輝攝)

另外一個的名字更厲害，他稱自己為 C 羅，現時升小五的他，一講起足球就眉飛識舞，他說自己實在太喜歡足球，所以也是很早就要求媽媽讓他報足球班，「我在足球學校學到許多好勁的技巧，就如我的偶像 C 朗一樣可以由自己龍門踢入對方龍門！」說時一臉招積，更不諱言未來志願是做球星。

前港隊足球代表做教練

今次楊雲峯的合作伙伴是東南海足球學院，當中有兩名教練都是大家熟悉的前港隊足球代表，其中的招重文現為港超聯標準流浪主教練，他說：「過去有不少基層學童對足球有濃厚興趣，但父母礙於工作及資源需要放棄，因此我對楊律師計劃很支持。」

▲ 教練招重文教落場比賽的小朋友戰術運用。(黃建輝攝)

他說教小朋友和大人有些不同，體能上不會太嚴格，「因為始終是小朋友嘛，要利用些有趣的方法來吸引他們，盡管來參加的小朋友都是自願的。」他舉例如教 3-5 歲的話，會利用小遊戲作熱身，再透過一些簡單指令來學習盤控足球，可提升到他們移動足球的技術和靈敏度，也會設小組攻防及比賽，教練會於賽後與小朋友作檢討，其實當中一切是要令他們從小學習團隊及群體生活的重要性。

若是 6-12 歲的小朋友， 基本運動熱身不能免，透過傳球及射門訓練可鍛練他們的決策能力、分析能力，亦有一對一攻防及小組比賽，同樣教練會於賽後與他們作檢討，正面地灌輸比賽應有的態度，提升抗逆能力及他們日後面對別人和不同環境時的信心及應對能力。

▲ 教練之一潘文俊，也帶仔仔來觀賽。(黃建輝攝)

另一教練潘文俊也認同足球可訓練到孩子的遇難愈強的精神，而且會懂得與人合作，因想要贏得勝利需要團隊的協作，「我們教波時不會只著重足球技巧，當中的團隊精神、紀律才最重要。」即是所謂「踢波踢到曉飛都無用」，球品差就會令人產生惡感，不值得表揚。這也是足球學院希望小朋友能在學習踢波之餘，培養到正確的人生觀，有自信地成長。

記者：郭秀芳