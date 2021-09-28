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【明星扮靚】梁詠琪家有陶瓷室放鬆身心　王丹妮敷面膜喝暖水養生

娛樂 15:29 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

梁詠琪享受me time時間。

梁詠琪（Gigi）近日埋首為新專輯《Capítulo》宣傳，延續上一張唱片的「說書人」概念，今次翻唱了多首不同年代、依舊耳熟能詳的殿堂級情歌，繼續用音樂說故事之餘，更將其中三首歌串連成為音樂電影，Gigi 還在片中嘗試跳舞，給樂迷帶來視聽上的驚喜。

工作、家庭兩忙，要保持身心平衡，Gigi選擇為自己安排「me time」放鬆減壓。「我會去做陶瓷。屋企有陶瓷室，一有時間就會入去放鬆自己，全情投入做好陶瓷作品。心態上，凡事亦儘量以輕鬆、感恩心情面對，不為閒事掛心。」

無論工作，抑或護膚扮靚，Gigi深信一切要靠自己做主動。

她又指會用品牌的奇蹟面霜增加肌膚健康光澤，也會在乾燥位置加強滋養修護；化妝前亦必面霜，令妝容更貼服持久。

至於由專業模特兒一躍成為電影《梅艷芳》女主角的Louise王丹妮，亦深信人生總是充滿奇蹟。「如果說人生中出現過的奇蹟，第一次應該是模特兒世界比賽奪冠，而另一個更大的奇蹟，就是成為電影女主角。」

由貓步天橋變成銀幕上的女主角，Louise坦言是她人生中一大奇蹟。

Louise原本讀時裝設計，在學姐鼓勵下參加模特兒比賽，當選冠軍後代表香港參加亞太區總選，成功擊敗三十六個國家代表，奪得總冠軍。奇蹟，讓她成為國際時裝天橋上的寵兒，也令她踏進影壇。回想剛收到通知被選中參演《梅艷芳》，Louise 甚感壓力，獨個兒悄悄飛到泰國，在酒店哭了整整兩日兩夜。拍攝期間亦遇到不同的問題與考驗，稍後還要到內地為電影宣傳兩個月。

要身體肌膚零負擔，Louise表示：「我喜歡喝養生茶或暖水，敷住面膜，再配一本適合當下心情的書籍，讓自己好好放鬆。」

同場加映：Lokman+AK訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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