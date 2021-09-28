【親子好去處】天水圍水知園3大展區推介　了解環保生態兼$0任玩濕身遊戲

▲ 了解環保生態，免費任玩濕身遊戲，天水圍水知園3大展區推介。

踏入秋天，天氣依然炎熱，爸媽可以帶小朋友抓緊夏天的尾巴，玩水濕身之餘又可以長知識。親子Blogger Shawn媽媽分享帶同囝囝暢玩位於天水圍由水務署設立的 「水知園」教育中心，透過不同的展品、現場示範及互動遊戲，讓小朋友了解水資源相關的資訊，開心玩足半日。

「水知園」的導賞團仍然暫停，但所有互動展品已全面開放。Shawn媽媽提醒大家最受小朋友歡迎的活動「水+循環」及「水+球幕影院」設有入場時段和人數上限，需預先網上預約或排隊入內。

▲ Shawn帶大家去「水知園」開心玩足半日。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

展區1：水循環遊戲區

小朋友準備濕身啦！這個遊戲區讓小朋友親身體驗水的循環過程，包括雨水收集、儲存、水塘與水壩的運作、過濾廠與水管的運作、最後如何運送到家。這個遊戲區每節10分鐘，十分逼真有趣，小朋友可以手動開關水霸、砌水管、釣魚、泵水等等，要排隊輪候入場，Shawn媽媽表示他們都玩了四、五次。

▲ 水循環遊戲區讓小朋友親身體驗水的循環過程。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

展區2：立體球幕影院

球幕影院以廣東話播放一套講述環境保護，拯救地球的動畫電影「超級沙瓦多」，片長約20分鐘，能讓小朋友認識水與氣候與地球的關係，感覺像太空館的影院一樣，座位非常舒適，Shawn媽媽提醒不是每位入場的人士都能觀看，需要預約入場時在網上預約影院座位。

▲ 「超級沙瓦多」讓Shawn認識水與氣候與地球的關係。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

展區3：展品演示區

展品演示區分別以展品及短片，讓大眾認識香港的水務歷史，如制水時期的困難境況及水務設施等。演示區亦設置遊戲區，包括模擬於水塘釣魚、擔任稅務督察等，讓大家認識香港的集水區和水塘，場內亦提供實驗和小型比賽等。

▲ 遊戲區讓小朋友模擬於水塘釣魚。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

另外，公眾亦可以透過玻璃窗配合投射動畫，形象化地認識兩個運作中的中水重用和雨水回收系統，了解如何將中水及雨水變成可再用的非飲用水。不同的演示區讓小朋友了解濾水過程、香港的食水標準、雨水如何回收再飲用、水效益標籤、水能源、水務工程、技術和設備等，相當豐富。

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水知園

地址：天水圍天柏路20號水務署天水圍大樓

入場費：全免

開放時間：上午10時至下午6時，最後入場時間：下午5時30分（逢星期三、農曆年初一及二休館）

交通：天水圍站E1出口，轉乘輕鐵鐵路705或751，往天湖站或銀座站

查詢：【按此】

預約連結：【按此】

以上內容及圖片獲「Shawn’s Planet」授權報道，原文可見facebook專頁，短片可見YouTube。

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責任編輯︰李樂遙