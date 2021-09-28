【Megahit】Anson Lo寧與隊友硬碰拒逃避問題　教主唔做歌手想做人力資源部門

▲ 避免衝突缺乏溝通反成心裡刺，Anson Lo經歷矛盾後選擇與隊友「硬碰硬」。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）上周推出入行以來的第7首個人單曲《Megahit》，更找來多位藝人在MV中參演，MV上載兩日已破百萬點擊，教主魅力確實沒法擋！

教主接受TOPick專訪，一向真誠的他大談新歌的主旨、有關溝通的碰撞與火花，更分享與MIRROR隊友之間的「矛盾」，跟家人如何「坦白」。

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解構歌舞概念

Anson Lo只是今年已前後推出了5首單曲，其中3首都是有份參演劇集的歌曲，這次首次挑戰歡樂鬼馬的唱跳快歌《Megahit》。

此歌推出至今不足一星期，除登上多個音樂排行榜，MV更直逼200萬點擊。歌詞中的「Uh-oh Uh-oh Uh-oh」容易上口，配合任何人都能模仿的簡易舞蹈，已吸引到不少粉絲拍片挑戰。

講到新歌的標誌性「Uh-oh」動作，Anson透露排舞師Rock Sir在第一個排舞環節已有這構思：「新歌講述人與人之間的溝通和相處，可以碰撞出怎樣的驚喜和火花。一見到Rock Sir做這個手勢時覺得好驚訝，馬上想起它好像一個口在說話，非常貼合黃偉文的填詞概念，以不同的溝通方法去撞出新火花。」

▲ Anson很喜歡這個歡樂感很重的手勢。（曾嘉文攝）

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花姐參與MV創作

MV於加油站取景，網民大讚有「異國風情」，為畫面氣氛生色不少，不過Anson Lo笑謂：「選址油站拍攝是完全沒原因，在想MV拍攝場景時，想到每次回家途中都經過加油站，就想不如在油站拍攝，好像近期甚少人做過，色彩又繽紛，應該容易做到開心歡樂的感覺。」

經理人花姐（黃慧君）亦有落場參與MV構思與拍攝，二人策劃了三個情節：「我們想表達到人與人之間的溝通、碰撞和衝突，能夠帶出甚麼樣的驚喜、達到意想不到的結果。」

▲ 花姐亦有參與是次的MV故事創作。（instagram圖片）

在MV演油站見習生的Anson Lo因失誤令阿Dee（何啟華）撞車，發現他綁架了麗英成了一個「驚喜」；見習生不小心撞到鄭欣宜，推開她後發現救了她一命。

MV內也安排了Anson Lo分別飾演油站見習生和明星兩角：「最後見習生跟藝人對調身份，藝人體驗了油站生活發覺不差，也是個人生驚喜。」

▲ MV推出後大家都非常關心油站的所在地。（MV截圖）

眾星雲集齊客串

為配合情節和角色，Anson Lo邀請多位圈中人來客串，每位都是他非常欣賞的對象：「Rock Sir由我的第一首Solo《一所懸命》開始成為我的長期合作排舞師，大大小小的演出、廣告都由他來幫手。」

Anson Lo指對方不但一直很照顧他，而且二人合作都會碰撞出很多新火花：「他給我的參與性好高，所以今次都很想他來參與，見證我以Solo歌手身份，能夠做出些甚麼東西。」

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▲ MV邀來多位與Anson有「淵源」的嘉賓客串。（instagram圖片）

欣賞Dee哥演技

至於ERROR成員Dee哥與MV，因為在3年前參加《全民造星》，Anson Lo已很欣賞對方的演技：「希望我能親眼見證他幽默的風采，他飾演油站壞人的角色，如果用搞笑的形式去扮演會更精彩和豐富。」

他指今次終於欣賞到對方演戲的功力：「每一個take都不一樣，每次跑走的姿態、情緒都不同，他給了導演很多選擇，以觀眾身份望著他做戲也會覺得好開心。」

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▲ Anson Lo一直得欣賞阿Dee的演技。（instagram圖片）

麗英與欣宜可愛

至於兩位女角「小薯茄」的麗英與欣宜，在Anson Lo心中都是個溫暖可愛的人：「麗英不論在鏡頭前後都是位搞笑的女生，每次見面她都很有禮貌，很欣賞她能夠給人溫暖的感覺，見到她好開心。」

至於欣宜，他用「可愛的前輩」形容對方：「她知道我疲累的時候也會傳訊息給我，叫我努力一點、頂住、捱住，可能她不會知道我在經歷甚麼，但她也會跟我說些打氣說話、給我鼓勵。」

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▲ Anson大讚麗英是個溫暖的女生。（instagram圖片）

感激鄭中基參與

MV的最後「彩蛋」鄭中基（Ronald）與Anson Lo則是首度合作。

全因他希望片尾能夠以一位搞笑、成熟穩重、有說服力的男士去作結：「跟他未合作過，亦不知道他是否認識我，但就像《Megahit》一樣，不試一下怎會知道呢。但我不夠膽傳短訊去嚇他，於是麻煩了花姐去幫我問，Ronald前輩最後願意答應其實我好驚訝，本來已經『打定輸數』。」

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▲ 欣宜則是個非常貼心的前輩。（instagram圖片）

見慣大場面的Anson Lo即使重提與Ronald首次見面的時刻也緊張得冒汗，更自爆因為Ronald而表現失準：「在拍MV結尾大頭眨眼第一take鏡頭時，聽到大家說『Ronald來了』後整個人呆住，好緊張，就像世界靜止了。」

他續回憶稱：「一個我平時常會做的單眼鏡頭，好像做了6、7take還未收貨。一直以來都有看他的電影、聽他的歌，中學唱K也會唱他的歌。Ronald前輩好Sweet，給我一種好輕鬆的感覺，雖然只是做了很小的彩蛋時刻，都能感受到他是個很疼愛後輩的前輩。」

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▲ 重提鄭中基，Anson已經緊張得全身冒汗。（instagram圖片）

與隊友的溝通

其實《Megahit》以人際關係中的溝通火花作主旨，Anson Lo直指歌曲非常能夠體現MIRROR隊友間的火花：「成員每個人的性格都超級不相似，要把12個不同性格放在一起工作，坦白說是一定會有拗撬和意見不合。」

早前在電視節目《調教你MIRROR》內，見到他們會激動落哭、躺開心扉提舊事，教主坦言出道頭兩年彼此缺乏溝通：「大家避免《Megahit》所說的『碰撞』，不想被拒絕、誤會，所以選擇不說，避免衝突發生。但發現行不通，很多東西積在心底裡會令你不開心，找不到出口，所以溝通才是最重要。」

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講到隊友之間的「磨擦」，Anson分享了一件日常小事：「例如成員會說我空肚喝齋啡很不健康，覺得我在損害自己身體，但我還是會堅持去做。」

因此，他指大家在很多題目上都未必達到共識：「但至少大家有把話說出來，知道對方想法再去磨合，就像《Megahit》所說的，未必大家要100%一樣，但沒有溝通過又怎會知道對方想甚麼呢。」

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▲ 與隊友間雖然未必能達到100%共識，但放開去溝通令大家關係改善不少。（曾嘉文攝）

對家人坦誠相處

相對過去「避之則吉」，現在Anson Lo會選擇「迎頭相撞」，除隊友，跟家人更甚：「習慣跟家人去撞，反而這是從小到大跟家人的相處方式，以前上學測驗不合格不會隱瞞，會直說，告訴他們得到的結果可能會被打被鬧，但習慣對家人坦白，他們也會給我很直接的評語。」

教主指，出道至今媽媽對他最坦白：「每次唱完Live之後她都會跟我說『你今日唱得好差』，甚至直接指出秒數，說哪一秒令她最難頂，她是很仔細的，而我很喜歡這種坦白的溝通方式。」

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想嘗試抒情Rap

今次《Megahit》與年初推出的《EGO》都有不少英文的Rap詞，即使在MIRROR的團隊歌曲中，Anson Lo似乎是「英文歌詞擔當」。

不過他則謙稱自己的發音算不上非常準確：「可能從小到大都聽英文歌較多，一向也很喜歡英文Rap，想起每次在演出時唱到《EGO》的英文部份，那個位置都是我最奔放時，希望不論跳唱還是其他歌曲，都能夠放多點英文Rap進去。」

教主認為他很多時的Rap都具爆炸性、大力一點，所以將來想搞搞新意思，嘗試抒情Rap。

▲ Anson Lo推出了「#MegahitChallenge」，歡迎所有神徒一起跳新歌。（MV截圖）

喜歡與人溝通

在MV中稍微體驗過油習見習生的工作，問到Anson若果當年沒接觸跳舞、參加比賽入行，有否想過自己現在會從事甚麼樣的職業？

他表示：「在未學跳舞、進入大學前，想過將來做個商人、Banker，或在Office做個打工仔，做公司裡的人力資源部門職，我喜歡『對客』、管理人事，而我是享受這件事的。」

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用意志堅持下去

至於早前隊友姜濤在活動中暈倒，「神徒」都不禁擔心教主的休息是否足夠。

Anson Lo亦直言在年中因為劇集《大叔的愛》的宣傳，加上MIRROR演唱會及拍電影《假冒女團》，那時體力有點不繼：「當時不是不夠休息，是沒有休息，每日只得1小時睡覺，或只有回家洗澡的時間，維持住每日都在用捱下去的意志拍攝。」

他透露最近因為暫未要兼顧作演戲的工作，所以教主作息時間較佳，可以好好養足精神。

化妝：Circle Chong @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

記者：陳心怡