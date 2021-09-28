【性侵女同志】無業男涉扮女人性侵女同志　事主稱得知對方是男人時感到變態

▲ 無業男涉扮女人性侵女同志，事主稱得知對方是男人時感到變態。

29歲無業男於女同志交友應用程式中自稱是「TB」，認識年約20歲女同志後，相約對方到酒店，其間涉強姦及非禮女同志，案件今（28日）於高等法院續審。事主X供稱發現被告為男人後「好反感，覺得佢好變態」，指他用被蓋自己及整個過程不說話，刻意隱瞞男性身分。

被告曾子豪（現年30歲），被控1項強姦及1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。

X今續作供指，案發當天比被告早到酒店後，當被告進入房間時，她的認知是被告為女人，X供稱若知道被告是男人，便不同意和他「開房」及進行任何性交或性行動。

X形容，被告當時身穿鮮色寬闊、沒有帽子的衞衣及長褲，手持汽水進入房間。X指自己赤裸躺在床上，被告用手撫摸其頭、身體及下體，其後用黑色小拍拍打其臀部，並以低溫蠟滴在其背部，之後再撫摸其下體，X指過程中被告沒有說話及沒有脫去衣服。

X續指兩人其後到浴室，由被告以花灑替她沖走背部的蠟，被告沒有脫去衣服，僅摺起衣袖，其間不發一言。

X指其後上床，被告亦爬上床撫摸其下體，其後被告用被蓋著自己身體，X供稱感受到有異物進入身體，當時想及是否有陽具形狀的性玩具，曾問及被告「乜嘢嚟」，被告則問X「舒唔舒服呀」。

X供稱其後感到肉的質感，遂再問「乜嘢嚟㗎」，並推開被告，X指當時懷疑是陰莖，並懷疑被告是男人，意識到有問題，遂以比日常更大力的力度推開被告，並看見其陽具，X遂穿回衣服準備離開。

X指當時對被告表示不會報警，但會向朋友索取法律意見，並帶少許警嚇反問被告「呢個真係你陽具」，以確定被強姦。X並向被告表示必須於數小時內離開，否則其telegram帳戶將自動啟動傳訊息予朋友Y，並會得悉其地址。

X供稱看見被告的陽具後感到驚慌徬徨，得知被告為男人時感到混亂、疑惑及不知所措，當時感到「好反感，覺得佢好變態」，當刻想法要立即離開。

X其後致電友人Y表示被強姦，X其後將事件告知Y，指被告刻意隱瞞性別特質，刻意用被蓋自己，全程沒有說話，又要求X訂酒店，以免留下記錄。X又指其後要求被告轉帳酒店按金給她，從而得到被告個人資料後，轉交警方。

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記者：林育慧