【按摩養生】天后新開按摩店浮生引入五行香薰油概念　獨家手法＋人氣大麻油CBD深層肌肉按摩煥發身心

▲ 天后新開業的「浮生」，以大自然五行為概念，由專業香薰精油師調製以五行為本的按摩精油。(品牌提供)

香港女士們除了愛做Facial外，按摩都是最愛之列。其實按摩都有潮流，新近於天后開業的「浮生」，便以大自然五行為概念，由專業香薰精油師調製以五行為本的按摩精油，再配合來自泰國、菲律賓及印尼等東南亞國家的專業按摩師的技藝，照顧客人不同需要。

▲ 款精油均為店子的獨家原創香薰，獨特的香氣，舒心療癒，讓身心靈得到平衡和諧。(品牌提供)

其皇牌五行香薰按摩套餐（開張優惠價$748/110分鐘，原價$1,144/110分鐘），以五行「金木水火土」作為概念，由專業香薰精油師調製，嚴選全天然的草本原料，萃取頂級精油調和而成「五行精油」，有助調理免疫系統、紓壓助眠及刺激消化系統等，貼身照顧都市人不同需要。

５款精油均為店子的獨家原創香薰，獨特的香氣，舒心療癒，讓身心靈得到平衡和諧。先以50分鐘的五行香薰全身按摩，配上40分鐘的草球、磁叉或熱石特色按摩，以及20分鐘肚燭排毒清腸護理。

▲ 人氣大麻油 - CBD深層肌肉按摩，原裝美國入口的CBD精油，配合獨家手法創出深層肌肉按摩。(品牌提供)

另一款推介是人氣大麻油 - CBD深層肌肉按摩，以原裝美國入口的CBD精油，配合獨家手法創出深層肌肉按摩（$568/50分鐘），具針對性的痛症按摩，有效即時緩解頑固痛症，放鬆肌肉。此療程對減緩疼痛有非常顯著的功效，而其強效消炎作用，更能有效減低身體炎症。CBD其實是大麻二酚，提煉自大麻屬的植物。CBD是最常見的大麻素之一，是一種能提神但無毒性的植物天然成分，能達到比較平和安心的神經紓緩效果。

▲ 私人空間，寧靜舒閒，仿如置身泰國或印尼的Spa中。(品牌提供)

再來推介的是90分鐘精選足浴按摩套餐（開張優惠價$488/90分鐘，原價$752/90分鐘），以清新的果香足浴及磨砂作深層清潔，再以磁叉及五行油加以按摩50分鐘，並敷上修護腳膜作深層滋潤。再配合20分鐘的頭肩頸按摩，緩解紓緩肩頸酸痛，絕對適合一眾長時間久坐不動及低頭的上班族。

浮生按摩 Float Massage

地址：天后永興街2A-2E號地下A舖

預約：2513 0588 或 WhatsApp 6025 2028

營業時間：周一至日 12nn-11:30pm

撰文：郭秀芳