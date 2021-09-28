【防疫措施】D類餐廳宴會人數放寬至240人　一文看清最新社交距離措施

▲ 採用D類運作模式的餐龐，宴會人數上限放寬至240人。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月13日為止。另外，採用D類運作模式的餐飲業務處所則獲放寬宴會人數上限至240人。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）指示及指明，以維持大部分現行的社交距離措施，繼續於9月30日至10月13日生效，為期14天。

在餐飲業務上，採用D類運作模式的餐飲業務處所可獲放寬宴會人數上限至240人，其餘相關規定不變，包括所有員工必須已完成接種疫苗，以及宴會中至少三分之二的參與者必須已接種第一劑疫苗。而除酒吧或酒館另有規定外，所有餐飲業務處所須按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。

食物及衞生局發言人表示，變異病毒株傳播力極強，加上本港長者的疫苗接種率偏低，令人擔憂第五波疫情一旦爆發，長者面對重症和死亡情況的風險極高。我們因此有必要維持大部分現行的社交距離措施。

發言人亦表示，復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡。政府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。

另外，外傭檢疫方面，竹篙灣檢疫中心下周一起可預約，將增加多200個單位。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠