【建制KOL】建制派成立《中國故事》KOL聯盟　冀平衡社會意見

▲ 《中國故事》KOL聯盟一眾成員今日見記者。（陳葆琳攝）

為了向國際說好「中國故事」，建制派一眾選委與部份政黨執委成立《中國故事》KOL 聯盟，召集人包括新民黨李梓敬、民建聯林琳、工聯會陳穎欣、自由黨楊哲安及中華全國婦女聯合會張雅麗，希望透過社交媒體讓國際社會看到香港真實一面。

聯盟部份成員今日與傳媒茶聚。李梓敬指，2019年起網絡出現大部分文宣針對建制派，KOL聯盟成立旨在平衡社會意見。他說，部分成員於今年起已經陸續開設 Twitter及facebook 帳戶，定期以英語發帖，並在 Youtube 發放英語片段及在各個英語平台投稿，希望在社交媒體及主流新聞上說好「中國故事」。

同樣為聯盟成員之一的新民黨陳家珮則認為，從政多年，發現大家看待香港問題均是以西方角度論事，而非用國家眼睛。林琳則指，香港有很多專業人士不滿香港被抹黑，認為每個人都有責任向國際解釋香港的實際情況。

曾於今年3月及6月出席聯合國人權理事會會議發言的陳穎欣表示，聯盟成員涉及不同政黨，相信未來會有更多新力量加入他們。

聯盟其他成員包括Save HK創辦人何敬康、民建聯常委梁熙、新民黨中委廖添誠、甘文鋒、公民力量執委林宇星及法律界選委譚雪欣等等。

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記者：陳葆琳