【梅艷芳】王丹妮廖子妤出席紀念展　3套重點戲服懷念一代天后

▲ 王丹妮廖子妤出席梅艷芳紀念活動。

電影《梅艷芳》即將隆重獻映，安樂影片有限公司與富衛1881公館合辦了「We Miss You So, Anita我們永恆的百變天后」紀念展覽，懷念一代百變天后。電影《梅艷芳》兩位女主角王丹妮和廖子妤今日特地出席開幕儀式。

是次展覽聯合三位80後至90後的本地插畫 / 書法藝術家Keo、賣字及留情，為展覽創作全新致敬作品。

透過新生代藝術作品，可看見他們回憶中的梅艷芳，與及Anita跟他們的連繫，以至對他們的影響。作品於展覽後，將會作公開出售，並會隨創作者的意願，將全部收益捐贈兒童癌病基金。

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今次精選三套電影戲服於場內展出，代表了梅艷芳演藝事業上三個重要時刻，包括：重現1982年參加《第一屆新秀歌唱比賽》，演繹徐小鳳名曲《風的季節》時所穿著的「黄金戰衣」；戲中戲《胭脂扣》中所穿的旗袍戲服，讓她演活如花一角，為她拿下三料影后；以及她最後一個演唱會上唱出最後一首歌曲時穿上的婚紗。

同時公館指定餐廳推出電影主題餐飲，同場更會發售兩款慈善紀念品，多角度回味梅艷芳風采。

同場加映：Lokman+AK訪問