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【把關者們】周柏豪幽閉恐懼症發作　趁空閒學揸電單車

娛樂 16:06 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

周柏豪早前為劇集《把關者們》主題曲《過關》拍MV，導演今次安排在一間荒廢了的釀酒廠拍攝，現場陰森詭秘，本身有幽閉恐懼症的柏豪唯有頂硬上。

他並回憶早前幽閉恐懼症發作的情況：「近期拍另一部新劇《旁觀者》的水底戲時曾經發作，身體出現風癩同紅疹，搞到要睇醫生打針食藥，不過已決定搵方法對付。本身都畏高，之前想要克服就去跳傘，今次就會去學潛水，不過以我呢個情況，相信需要導師嘅特別處理。」

【聲夢傳奇】周柏豪胡鴻鈞到場撐學員　校長譚詠麟加持：對所有學員有信心

學揸電單車

柏豪剛完成新劇的拍攝，終於有時間可陪伴家人及安排私人工作，除學潛水外，還將學電單車，笑言：「人大了覺得揸電單車好有型，而且覺得拍戲都會有用，就趁呢個空檔去增值一下，不過就當然以安全為主。」

他指這首新歌雖然是首紀律部隊劇集的主題曲，不過認為新歌曲風非常有神秘感：「歌詞寫出了海關人員工作上的故事，仲有好多唔同伏線在當中，而且編曲係自己合作無間的好兄弟周錫漢，所以好鍾意。劇集入面有好多自己的好朋友，譬如：袁偉豪及王敏奕，好期待睇佢哋的演出。」

最新影片推介：Lokman+AK專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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