【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心10月4日重新預約 逢周一提供新一輪預約房間
政府今日（28日）宣布，由下星期一（10月4日）起重新開放大嶼山竹篙灣檢疫中心的預約系統，並於10月22日起在檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供來港工作的外傭作檢疫用途，須注意每逢周一會顯示最新的預約名額。
政府早前暫停接受檢疫中心預約，以檢視預約流程及後勤安排。預約系統10月4日起重新開放。僱主及職業介紹所可從10月4日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站預約系統申請預訂房間，系統會顯示由10月22日至28日可供預約的房間。其後每星期一上午九時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間，例如在10月11日可預訂10月29日至11月4日的房間，如此類推。
發言人指為了進一步配合外傭僱主的需要，政府會於10月22日起在檢疫中心提供額外200個單位作外傭檢疫用途。為了逐步有序地安排外傭來港，嚴防輸入個案，檢疫中心每日接收最多50名外傭入住的安排維持不變。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視是否有需要進一步增加指定檢疫設施的數目。
勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於一至兩天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件（即外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄）。在核實相關文件後，勞工處會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。如有申請人取消已預訂的房間，系統會再次開放房間接受預訂。
僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功確認指定檢疫設施房間預訂後，才為外傭訂購機票。如外傭未有預約指定檢疫設施，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。
上述安排適用於在A組指明地區（現時適用的地區為孟加拉、巴西、印度、印度尼西亞、伊朗、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、泰國和阿拉伯聯合酋長國）完成疫苗接種的外傭。至於在香港完成疫苗接種的外傭，他們可在一般指定檢疫酒店或指定檢疫設施（即香港荃灣絲麗酒店及竹篙灣檢疫中心）接受強制檢疫。
另外，政府延長現行社交距離措施兩周，D類餐廳宴會人數放寬至240人，詳情即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋