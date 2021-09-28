【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約　延長最多6個月

▲ 政府續允僱主延長外傭合約，延長最多六個月。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布，即時延續協助外傭及其僱主，應對疫情的措施，包括延長現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。

政府會繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在2021年12月31日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二項的僱傭期可在僱主及外傭同意下，延長最多6個月。如新聘請的外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主須在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應申請與現任外傭續約。

如僱主已根據2021年6月28日宣布的彈性安排延長與現任外傭的合約，在僱主與外傭雙方同意下，亦可進一步延長合約有效期限額外最多6個月。在上述情況下，僱主及外傭可向入境事務處提出延長逗留申請。

在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過1年為限。

政府提醒僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。

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責任編輯：李榮忠