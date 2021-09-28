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【劇場體驗】英語經典遊蹤 2021：《亞馬遜860日》真人改編　10月西灣河文娛上演

社會 20:49 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

啦啦藝術集匯呈獻英語經典遊蹤 2021:《亞馬遜 860 日》門票在上月27日起於城市售票網發售。（誇啦啦提供）

啦啦藝術集匯呈獻英語經典遊蹤 2021:《亞馬遜 860 日》是改編自健力士世界紀錄保持者Ed Stafford在2010年徒步走畢亞馬遜河的經歷，是一場富動作感和驚喜劇場，適合劇場愛好者，甚至作為一家大小的英語體驗劇場，將於今年10月西灣河文娛中心上演。

    點擊圖片放大
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劇場改編自英國探險家Ed Stafford的同名歷險記《亞馬遜 860 日》，講述Ed Stafford兩年半以來，從安第斯山脈的泉源到大西洋海口之旅，路上歷盡大自然和人性的重重考驗，包括受到原住部落的攻擊和阻撓，被當地導遊撇棄等，最終他與當地導遊Cho成為摯友，並肩忍耐飢餓、疾病和疲累，走畢亞馬遜森林。

聯合導演黃清霞博士及孫志鴻改編無懼身心透支,堅持完成目標的真人真事，選擇用充滿動感的形體劇場方式排演《亞馬遜 860 日》，並透過8位演員的肢體拼湊成河流、高山與森林、傳神演繹Ed Stafford橫越3個國家及不同地貌的經歷。

劇場還特以向在宣佈解散的Kneehigh Theatre（霓海劇團）致意，發揚其隨心所慾、簡約而極具創意的奇想風格，演員順手拈來的身邊尋常物和舞台的小構件瞬間可變成鬼馬新玩意，為觀眾帶來連串驚喜，超乎想像。

票務資訊

  • 英語演出，雙語字幕
  • 適合六歲或以上
  • 門票由2021年8月27日起於城市售票網發售

公眾場

  • 日期：9-10/10/2021 （周六及日） 
  • 時間：下午2:30
  • 地點：西灣河文娛中心劇院
  • 票價：$240, $210, $160
  • 持$240 門票的觀眾可免費參加演後舞台導賞，認識後台的運作。
  • 全日制學生、殘疾人士及看護人、六十歲或以上長者及綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠。
  • 凡購買四張門票或以上，正價門票可獲九折優惠。

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責任編輯：余思嵐

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