【創業追夢】前香港棒球代表隊棄做律師　開網店賣日本直送有田黑毛和牛火鍋燒肉

▲ 趙嗣軒是前香港棒球代表隊成員，前年遊日期間品嘗過有田和牛後就一試愛上，回港後更開設有田精肉所網店。（陳永康攝）

港人對日本和牛情有獨鍾，就算未能親身飛到當地捧場，留港也要設法找到上等和牛來品嘗。前香港棒球代表隊成員趙嗣軒（Julian），自細在法律世家長大，原本已半隻腳踩入法律界，但在前年去日本外遊期間，機緣巧合品嘗到宮崎縣有田農場的黑毛和牛，覺得驚為天人，決定棄Law從商，跳入飲食界，開設有田精肉所網店售賣日本直送的有田和牛，讓大家感受到牧場原味道。

「我從未接觸過飲食業，因爸爸及親戚們也是律師，故自細就在法律的氛圍下長大。」不過，Julian的求學之路也非一帆風順，原本在英國讀中學的他，中途又轉去澳洲讀高中，後來再回英國讀法律，但因一次運動時意外斷腳需回港休養3個多月，錯過了最終學期，未能如期畢業。幸而幾年後有大狀欣賞他在法庭上的表現，就寫信推薦他回英國完成法律學位。

▲ 趙嗣軒是前香港棒球代表隊成員，前年遊日期間品嘗過有田和牛後就一試愛上，回港後更開設有田精肉所網店。（陳永康攝）

「其實早在17、18歲時已要跟爸爸到法庭工作，暑假時又要陪他上庭或入監倉，看到有client在裏面喊，恐懼感也頗大，間接造成有少許陰影。完成學位回港後，甚至有點不想繼續待在這圈子裏的感覺。」除了生於法律世家外，Julian還有另一個身份，就是前香港棒球代表隊的成員。

10歲開始接觸棒球

他說第一次接觸棒球時他仍是個小學生，當年爸爸見朋友帶女兒去打棒球，覺得很有趣，於是就帶他和弟弟去試玩，怎料一打就廿多年。他於2002年加入青年軍，就算到外國讀書期間，暑假也有回港練波及比賽。後來成為港隊成員，每星期幾乎日日要練波，朝9晚5要回律師樓工作，放工就立即去練波，直至11時才「正式收工」。

香港運動員的生活大部分都是這樣，但棒球未算得上是精英運動，我們非職業球員，頂多只叫自己做業餘運動員。要兼顧練波、讀書或返工，當年不覺得太困難，始終香港打棒球的人不多，是由電影《點五步》播出後才興起，要多得一班前輩花心機推廣這運動。

▲ Julian（左）10歲開始打棒球，先後加入港青及港隊，主要任投手及一壘。（受訪者提供圖片）

不過，Julian在2010年參加山東全運會後，就因傷正式退役，現時間中會參加本地聯賽止止棒球癮。

退役後的他就專心一意在律師樓工作，不過這種生活對於Julian來說似乎有點刻板，他一直希望能跳出Comfort Zone。就在前年一次機緣巧合下，他跟朋友去日本宮崎縣觀看青年軍比賽時，品嘗到當地的有田和牛，覺得味道非常特別，與一般和牛大不同，就決定親身拜訪出產該款和牛的西都市有田農場。

以誠意打動日本牧場主人

「我自己很喜歡食牛，也試過不同縣的和牛，覺得這款毫無油膩感，入口即溶且帶有清甜味，起初以為是旅行的錯覺，但帶了些回港給腸胃敏感的太太嘗試，平日怕牛太油膩的她也一試愛上，就決定引入香港。」Julian說。

不過要日本牧場主人貿貿然將自家品牌的牛肉，交予一位香港飲食界初哥作外銷，自不然有所顧慮，幸而年輕的第二代有田先生亦曾於外國留學，認為有田和牛的發展不能再墨守成規，在Julian與拍檔三顧草廬的誠意邀請下，有田先生終答應合作，讓香港人也能品嘗到這款矜貴的有田和牛。

▲ Julian（右）和拍檔靠誠意感動到有田農場創辦人第二代（中），讓他們將有田和牛帶來香港。（受訪者提供圖片）

「有別於坊間只賣精選部位牛肉的Butcher Shop，我們是少數會將已去除內臟及骨頭後的和牛原隻運港的店，並自設工場進行分割工序，貼近Farm to Table農場直送的做法，讓食客體驗到最新鮮及特色部位肉質的和牛。」

究竟有田和牛有何吸引之處？Julian說農場是以EM0，即無藥品飼養（Earth-Medicine-Zero）的方法來飼養牛隻，選用人類食用級別含零藥物或抗生素的飼料，並且飲用地下80公尺汲取的新鮮乾淨火山山泉水，所以有田和牛的內臟沒有異味，且肉質清爽味濃，擁有脂肪分布平均的油花。

▲ 有田農場養牛逾60年，重視牛舍環境，讓牛隻能適量接受天然日照及呼吸新鮮空氣，故在當地獲獎無數。（受訪者提供圖片）

▲ 有田和牛的飼料是由日本農林水產大臣認定的飼料製造管理者自家調配，包括有 10 種穀物及自家栽培的4種牧草。（受訪者提供圖片）

黑毛和牛燒肉火鍋皆宜

有田精肉所供應的有田和牛，是18個月未經生育的黑毛和牛，分為單點或套餐兩款，可作燒肉或火鍋用，當中有不少是獨特部位，例如もも、牛冧肉、「沙巴當」肩里脊肉及牛胸腹等。首推是もも內側後腿肉，其脂肪比例較少，肉味亦相對濃郁，適合用作燒肉。而牛胸腹則是一隻牛中脂肪比例較高的部位，有爆滿的油花，店家將肉切成每塊兩毫米厚度，就能品嘗到有田和牛的油香。

▲ 特級有田火鍋．大蝦和牛盛（$638/2人前）：包括有田牛胸腹 Brisket及美國 Greater Omaha Prime 西冷火鍋片、沙巴大虎蝦及蔬菜盛等，火鍋套餐更附送爐具，夠方便。（陳永康攝）

▲ 極罕！有田燒．六品和牛盛（$888/2至3人前）：這款燒肉套餐就有齊稀少的三筋肉、腿三角，以及もも、肩胛肉、牛小排及下肩胛肉 6個部位，附設爐具，在家燒肉沒難度。（陳永康攝）

除網店外，Julian希望未來能推出一些以有田和牛入饌的食品，例如早前美食博覽就邀請到烹飪達人張慧敏（Son姐）以有田和牛外腿肉、牛𦟌炮製出兩道菜式，賣相極吸引。而現時Julian也暫時放低律師及棒球，專心一意發展網店。他說︰

不同階段應有不同的追求，一旦知道自己的目標，就要全心全意去做。希望其他也知道自己正追求甚麼的人，也能像我或是一班香港運動員一樣，放膽去追夢。

▲ 這款是由Son姐設計，以宮崎直送的有田和牛牛𦟌入饌的台式紅燒有田和牛牛𦟌。（受訪者提供圖片）

有田精肉所

網址：https://aritagyu.com.hk

記者：黃依情