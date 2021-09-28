【創業追夢】前香港棒球代表隊棄做律師 開網店賣日本直送有田黑毛和牛火鍋燒肉
港人對日本和牛情有獨鍾，就算未能親身飛到當地捧場，留港也要設法找到上等和牛來品嘗。前香港棒球代表隊成員趙嗣軒（Julian），自細在法律世家長大，原本已半隻腳踩入法律界，但在前年去日本外遊期間，機緣巧合品嘗到宮崎縣有田農場的黑毛和牛，覺得驚為天人，決定棄Law從商，跳入飲食界，開設有田精肉所網店售賣日本直送的有田和牛，讓大家感受到牧場原味道。
「我從未接觸過飲食業，因爸爸及親戚們也是律師，故自細就在法律的氛圍下長大。」不過，Julian的求學之路也非一帆風順，原本在英國讀中學的他，中途又轉去澳洲讀高中，後來再回英國讀法律，但因一次運動時意外斷腳需回港休養3個多月，錯過了最終學期，未能如期畢業。幸而幾年後有大狀欣賞他在法庭上的表現，就寫信推薦他回英國完成法律學位。
「其實早在17、18歲時已要跟爸爸到法庭工作，暑假時又要陪他上庭或入監倉，看到有client在裏面喊，恐懼感也頗大，間接造成有少許陰影。完成學位回港後，甚至有點不想繼續待在這圈子裏的感覺。」除了生於法律世家外，Julian還有另一個身份，就是前香港棒球代表隊的成員。
10歲開始接觸棒球
他說第一次接觸棒球時他仍是個小學生，當年爸爸見朋友帶女兒去打棒球，覺得很有趣，於是就帶他和弟弟去試玩，怎料一打就廿多年。他於2002年加入青年軍，就算到外國讀書期間，暑假也有回港練波及比賽。後來成為港隊成員，每星期幾乎日日要練波，朝9晚5要回律師樓工作，放工就立即去練波，直至11時才「正式收工」。
香港運動員的生活大部分都是這樣，但棒球未算得上是精英運動，我們非職業球員，頂多只叫自己做業餘運動員。要兼顧練波、讀書或返工，當年不覺得太困難，始終香港打棒球的人不多，是由電影《點五步》播出後才興起，要多得一班前輩花心機推廣這運動。
不過，Julian在2010年參加山東全運會後，就因傷正式退役，現時間中會參加本地聯賽止止棒球癮。
退役後的他就專心一意在律師樓工作，不過這種生活對於Julian來說似乎有點刻板，他一直希望能跳出Comfort Zone。就在前年一次機緣巧合下，他跟朋友去日本宮崎縣觀看青年軍比賽時，品嘗到當地的有田和牛，覺得味道非常特別，與一般和牛大不同，就決定親身拜訪出產該款和牛的西都市有田農場。
以誠意打動日本牧場主人
「我自己很喜歡食牛，也試過不同縣的和牛，覺得這款毫無油膩感，入口即溶且帶有清甜味，起初以為是旅行的錯覺，但帶了些回港給腸胃敏感的太太嘗試，平日怕牛太油膩的她也一試愛上，就決定引入香港。」Julian說。
不過要日本牧場主人貿貿然將自家品牌的牛肉，交予一位香港飲食界初哥作外銷，自不然有所顧慮，幸而年輕的第二代有田先生亦曾於外國留學，認為有田和牛的發展不能再墨守成規，在Julian與拍檔三顧草廬的誠意邀請下，有田先生終答應合作，讓香港人也能品嘗到這款矜貴的有田和牛。
「有別於坊間只賣精選部位牛肉的Butcher Shop，我們是少數會將已去除內臟及骨頭後的和牛原隻運港的店，並自設工場進行分割工序，貼近Farm to Table農場直送的做法，讓食客體驗到最新鮮及特色部位肉質的和牛。」
究竟有田和牛有何吸引之處？Julian說農場是以EM0，即無藥品飼養（Earth-Medicine-Zero）的方法來飼養牛隻，選用人類食用級別含零藥物或抗生素的飼料，並且飲用地下80公尺汲取的新鮮乾淨火山山泉水，所以有田和牛的內臟沒有異味，且肉質清爽味濃，擁有脂肪分布平均的油花。
黑毛和牛燒肉火鍋皆宜
有田精肉所供應的有田和牛，是18個月未經生育的黑毛和牛，分為單點或套餐兩款，可作燒肉或火鍋用，當中有不少是獨特部位，例如もも、牛冧肉、「沙巴當」肩里脊肉及牛胸腹等。首推是もも內側後腿肉，其脂肪比例較少，肉味亦相對濃郁，適合用作燒肉。而牛胸腹則是一隻牛中脂肪比例較高的部位，有爆滿的油花，店家將肉切成每塊兩毫米厚度，就能品嘗到有田和牛的油香。
除網店外，Julian希望未來能推出一些以有田和牛入饌的食品，例如早前美食博覽就邀請到烹飪達人張慧敏（Son姐）以有田和牛外腿肉、牛𦟌炮製出兩道菜式，賣相極吸引。而現時Julian也暫時放低律師及棒球，專心一意發展網店。他說︰
不同階段應有不同的追求，一旦知道自己的目標，就要全心全意去做。希望其他也知道自己正追求甚麼的人，也能像我或是一班香港運動員一樣，放膽去追夢。
有田精肉所
網址：https://aritagyu.com.hk
記者：黃依情