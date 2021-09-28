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【新冠肺炎】今日新增13宗確診個案　其中兩名菲傭於檢疫中心確診

社會 16:59 2021/09/28

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本港新冠肺炎疫情緩和。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情放緩，今日（28日）新增13宗輸入個案，至今本港個案累計12,210宗。其中兩名菲傭於竹篙灣檢疫中心確診。另外今日錄初步確診少於10宗。

當中個案12204涉及37歲男病人，居於銅鑼灣重士街8號雋琚。他於9月10日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於9月11日乘搭航班QR817離開香港前往意大利。病人乘搭航班QR818於9月26日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有出現病徵，4月24日及5月15日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓工作，最後上班日期為9月10日。
 
個案12208涉及39歲男病人，居於尖沙咀漢口中心C座。他9月9日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於9月10日乘搭航班EK385離開香港前往印度。病人於阿拉伯聯合酋長國短暫逗留後，乘搭航班EK384於9月26日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人9月26日出現喉嚨痛的病徵，5月7日及5月28日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號鋪工作，最後上班日期為9月10日。

政府公布最新防疫措施，其中D類餐廳宴會人數放寬至240人，一文看清最新社交距離措施，詳情即看：【下一頁】

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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