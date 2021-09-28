【司法覆核】教局拒披露失德教師資料　803基金覆核敗訴

▲ 教局拒披露失德教師資料，803基金覆核敗訴。（資料圖片）

前特首梁振英成立的803基金有限公司早前提出司法覆核，質疑教育局拒披露被投訴專業失德的教師資料的決定，高等法院今（28日）頒下判詞，裁定803一方敗訴。法官認為教育局拒絕披露資料的做法符合《個人資料（私隱）條例》，但由於803一方出於公眾利益而提出是次訴訟，故803毋須支付局方訟費。

申請人803基金有限公司；答辯人教育局局長。

法官於判詞中指出，申請人所指答辯人拒絕披露的資料，包括涉及專業失德的教師姓名及所屬學校，以及相關專業失德個案的調查結果。法官認為根據《公開資料守則》2.14 (a)條，有關個案的投訴人、教師及所屬學校，均屬條文所指的「第三者」，因此資料提供者會期望上述資料不會被進一步披露。

法官又認同教育局將3項資料一併處理故拒絕披露的做法，因為若然局方以私隱為由，只披露涉事教師所屬學校，將會對該校所有教師造成不公，而只公佈調查結果亦無助家長挑選合適的學校，因此將3項資料作個別考慮的做法並不實際。

法官又指，申請人期望取得上述資料，以協助家長在知情的情況下，為子女挑選合適的學校，此舉與教育局當初收集上述資料的目的所有不同。教育局收集有關資料的目的，以作調查及跟進之用，申請人現時以「新目的」為由要求局方披露資料，但根據 《個人資料（私隱）條例》的《保障資料原則》，除非得到資料當事人自願給予的明示同意，否則個人資料不得用於「新目的」。

法官因此認為局方拒絕向申請人披露相關資料的做法合理，故裁定申請人敗訴，而由於申請人提出是次訴訟是出於公眾利益，而非為私利，因此法官未有向申請人頒下訟費命令。

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記者：楊詠渝