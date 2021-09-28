【愛靚不愛命】18歲少女貪靚割雙眼皮　兩個月後眼臉掉落6年不能閉眼

貪靚是人的天性，許多女生都會「愛靚不愛命」，為了變更靚更會去動刀整形。然而，一名18歲少女為了追求美貌做割雙眼皮手術，不過手術不久後，她的左眼眼臉整塊掉落，不但無法閉上眼睛，樣貌更受影響。

據《新浪財經》報導，在內地陝西一名24歲的少女小管（化名）6年前在一間小型美容院，進行割雙眼皮加開眼角手術，在手術後一個月，她左眼開始痕癢，甚至掉出血塊。她一開始並不為意，以為是正常現象，直至在2，3個月後，她左眼的眼瞼竟然一整塊掉了下來,等於沒有眼臉，眼角的肉更翻了出來，看上去像受傷一樣。小管回憶道

從那天開始，每天就是流眼淚，刺痛不能見陽光，不能睡覺，感覺每天都活得很痛苦。我每天通過化妝來隱藏自己，或者頭髮留得很長來遮住我的眼睛，戴帽子、眼鏡這些來掩飾自己受過的傷，就跟翻白眼一樣，露得特別多，感覺我無時無刻都瞪著一個很大的眼睛看人，會把小孩嚇到。

▲ 小管手術失敗後再進行修復的情況。（圖片來源：影片截圖）

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

直到今年開始，她左眼的流淚及刺痛情況更為嚴重，擔心視力受影響，她才找醫生求助，而西安國際醫學中心整型外科主任王愛武透露，小管的左側眼臉缺了一大塊，右眼也有提肌損傷，醫生直呼：「這醫生怎麼給人家把瞼板、睫毛全部切掉了，瞼板就是讓眼睛能提起來，分泌液體保護眼球，可以眨眼睛、閉眼睛，失去它，眼球就失去保護。」

點擊放大看更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

醫生之後利用小管耳後的皮膚，對左側眼瞼進行重建，同時也對右眼進行了修復，手術也十分成功，小管也找回了自信，她強調把這段慘痛遭遇說出來，是希望呼籲所有女孩，變美是有風險的，大家務必要謹慎、要做多方評估。

最新影片︰3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣