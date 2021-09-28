【守護孩子】子女曾遭外傭拖鞋塞口　雙職媽媽出書分享3個守護兒童步驟

▲ 子女曾遭外傭拖鞋塞口，雙職媽媽Michelle出書分享守護兒童守則。（國際培幼會提供）

守護子女需要父母開始。作為雙職母親，閱讀點創辦人梁家鳳（Michelle Leung）透露，8年前家中印傭姐姐對孩子的不愉快經歷，不但令子女受到傷害，更令她下定決心出書宣揚「守護兒童」的訊息，希望由父母開始，為孩子締造更安全美好的成長環境。

Michelle每天都會與子女聊天，從小教導孩子自我保護的意識非常重要，然而，在女兒6歲、兒子4歲的一次親子時間，兒子突然告訴Michelle，說印傭姐姐觸摸他的身體，他不喜歡。Michelle聽罷非常震驚，立即解僱該印傭姐姐，但在印傭姐姐離開後，孩子才向Michelle揭發印傭姐姐更多的「惡行」，原來印傭姐姐曾將拖鞋塞入孩子口中，又會把孩子關進黑房，甚至恐嚇孩子，揚言如果孩子告知爸媽，她就會殺死爸媽，令孩子十分恐懼。

事件令Michelle非常心痛，並感到很驚訝，即使已從小教導孩子要保護自己，但原來當事件發生，年幼的孩子也未必懂得開聲求救：

因為工人姐姐的恐嚇對孩子而言十分可怕，他們無法承受失去爸媽的後果，所以不敢向爸媽透露半句。

Michelle慶幸孩子最終對她說出真相，而且事件未有在兩個子女心中留下極大心理陰影。現時，女兒和兒子已分別14及12歲，Michelle與他們的關係仍然像朋友般，無所不談。

Michelle認為，假如平日父母願意向孩子分享自己，孩子也更樂於倘開心扉：

父母要多與孩子溝通，若意識到有不妥當的情況，要主動引導，讓孩子安心與你分享他們的心事和憂慮，許多悲劇或許就可以避免。

▲ Michelle確信從小建立互相分享的親子關係非常重要，她和子女維繫良好溝通的秘訣是親子共讀。（國際培幼會提供）

「朋友式」親子關係

事件令Michelle更加確信，從小建立互相分享的親子關係非常重要。而她和子女維繫良好溝通的秘訣，就是親子共讀，Michelle從小對閱讀的熱愛和堅持，她笑言連當年懷孕分娩準備用的「走佬袋」裏，也放置了書籍：

透過一同閱讀，孩子的書寫、聆聽、思考和表達能力都會大大提升，在引導孩子表達想法的時候，親子之間會多了很多話題，孩子亦學會接納不同聲音和重視自己及別人的感受。

親子共讀大大鞏固了Michelle和子女的親子關係，一對子女也樂於與她分享心事：

今年情人節女兒寫了一封信給我，稱讚我是完美媽媽，亦是她最好的朋友，經常聆聽她的需要、相信她，她知道媽媽有很多掙扎和矛盾，但依然努力做到最好，令我十分感動。

做義工再遇孩子遭受傷害 決心出書

多年前的印傭姐姐事件，在Michelle心中留下了一根刺，加上後來她做義工又遇到了另外兩件兒童遭受不公平對待的事，促使她下定決心要積極推廣「守護兒童」的概念。

Michelle憶述，一次到西安探訪，有個16歲的殘障男生跟她說：「姐姐，我不想再捱打了。」原來他在護理院時會被工作人員當眾大力拍打頭部，回家後又會被父母打，很想幫他，但當時作為一個義工，只到訪當地幾天，卻無能為力。

Michelle續指，以往有醫生朋友向她透露，近年多了不少年輕人自費花零用錢看心理醫生，因為即使他們曾向父母表達自己受情緒困擾，父母卻會因診症費用高昂而懶理孩子，甚至會不信任他們。很多家長誤以為因為孩子正值青春期才會特別叛逆和情緒化，所以有時即使孩子表示不開心，家長亦不以為然。種種事件令Michelle非常心痛，更下定決心要出書宣揚「守護兒童」的訊息，希望由父母開始增強守護兒童的概念。

與培幼會同行 教導孩子「No！Go！Tell！」

作為國際培幼會多年的助養者，早前Michelle更成為培幼會推廣守護兒童訊息的同行者。她以培幼會守護兒童的安全守則「No！Go！Tell！」為靈感，創作了一套七本的《孩子是百寶箱 We Are Children Treasure Box》圖書系列，以小朋友視角出發，教導孩子若遇到不安全的情況，應以「不﹑跑﹑說」三個步驟為口訣，保護自己逃離險境。

這系列圖書亦向公眾推廣保護兒童的訊息，讓成人和孩子辨別與人相處時的合適界線和行為，當遇到危險時懂得保護自己，並向信賴的成人尋求協助。Michelle期望培幼會未來在守護兒童的工作上可以關顧到孩子的心理健康，好讓孩子可以真正健康快樂地成長。

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責任編輯：陳麗娜