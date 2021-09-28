【退休保障】羅致光稱下屆政府應研究MPF改成年金　跨黨派均有保留

▲ 羅致光稱下屆政府應研究在取消強積金對沖後，如何鼓勵市民轉買年金。（資料圖片）

政府正在制定強積金對沖方案，勞工及福利局局長羅致光接受報章專訪時稱，政府要加強退休保障工作，下屆政府可研究取消對沖之後，鼓勵市民轉買年金，包括可討論是否將強積金自動、甚或強制轉成年金。

羅致光於專訪稱，隨着退休人士增加，若不將大額個人財產，改變成穩定收入，就會客觀造成多人取得財富後，卻不願消費的現象，憂慮經濟會因此收縮。他認為公共年金制度已推出3年，是時候探討有關做法的可行性。他舉例稱，如果退休時可獲強積金400萬元，以今天年金換算，不計保費金額上限，可演變成每月取2萬元，屆時退休人士即毋須申請長者生活津貼。

扶貧委員會成員、工聯會鄧家彪認為，一旦將強積金強制轉為年金，有違強積金的政策原意，料社會將有爭議。他解釋，當基層打工仔退休時，料取得的強積金款項較少，未必捨得轉為年金；不過他相信羅致光的理念，可令退休人士的開支更有預算，可降低長者貧窮率。

民主黨勞工及福利政策發言人冼卓嵐則稱，若將強積金強制轉成年金，形容這是「打市民荷包」，斥政府不應剝奪市民如何選用強積金的權利。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱，倘政府結合制度，鼓勵不擅理財的退休人士選擇年金，可望改善本港退休保障制度。至於針對強積金款額較少的低收入人士，麥萃才建議政府考慮向部分人的強積金戶口注資，但代價是政府將來可減少支援他們的開支，這做法要視乎社會取態。

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責任編輯：吳卓峰