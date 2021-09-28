  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (週二) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休保障】羅致光稱下屆政府應研究MPF改成年金　跨黨派均有保留

社會 16:40 2021/09/28

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

羅致光稱下屆政府應研究在取消強積金對沖後，如何鼓勵市民轉買年金。（資料圖片）

政府正在制定強積金對沖方案，勞工及福利局局長羅致光接受報章專訪時稱，政府要加強退休保障工作，下屆政府可研究取消對沖之後，鼓勵市民轉買年金，包括可討論是否將強積金自動、甚或強制轉成年金。

羅致光於專訪稱，隨着退休人士增加，若不將大額個人財產，改變成穩定收入，就會客觀造成多人取得財富後，卻不願消費的現象，憂慮經濟會因此收縮。他認為公共年金制度已推出3年，是時候探討有關做法的可行性。他舉例稱，如果退休時可獲強積金400萬元，以今天年金換算，不計保費金額上限，可演變成每月取2萬元，屆時退休人士即毋須申請長者生活津貼。

扶貧委員會成員、工聯會鄧家彪認為，一旦將強積金強制轉為年金，有違強積金的政策原意，料社會將有爭議。他解釋，當基層打工仔退休時，料取得的強積金款項較少，未必捨得轉為年金；不過他相信羅致光的理念，可令退休人士的開支更有預算，可降低長者貧窮率。

民主黨勞工及福利政策發言人冼卓嵐則稱，若將強積金強制轉成年金，形容這是「打市民荷包」，斥政府不應剝奪市民如何選用強積金的權利。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱，倘政府結合制度，鼓勵不擅理財的退休人士選擇年金，可望改善本港退休保障制度。至於針對強積金款額較少的低收入人士，麥萃才建議政府考慮向部分人的強積金戶口注資，但代價是政府將來可減少支援他們的開支，這做法要視乎社會取態。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【建制KOL】建制派成立《中國故事》KOL聯盟　冀平衡社會意見
今日 16:02
【建制KOL】建制派成立《中國故事》KOL聯盟　冀平衡社會意見
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心10月4日重新預約　逢周一提供新一輪預約房間
今日 16:10
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心10月4日重新預約　逢周一提供新一輪預約房間
【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約　延長最多6個月
今日 16:21
【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約　延長最多6個月

你可能感興趣

【建制KOL】建制派成立《中國故事》KOL聯盟　冀平衡社會意見
今日 16:02
【建制KOL】建制派成立《中國故事》KOL聯盟　冀平衡社會意見
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心10月4日重新預約　逢周一提供新一輪預約房間
今日 16:10
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心10月4日重新預約　逢周一提供新一輪預約房間
【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約　延長最多6個月
今日 16:21
【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約　延長最多6個月
勞工及福利局 退休 民主黨 工聯會 鄧家彪 強積金 羅致光 年金

最高瀏覽

【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母
12:53 2021/09/27
【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
11:27 2021/09/27
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
12:58 2021/09/27
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣