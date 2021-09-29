【揚眉女子】卸下育兒重責無寄託險患抑鬱　六旬港媽開花店重拾理想：創業不限年齡

▲ 薑姐4年前、以58歲之齡開設網上花店，她自言創業雖然辛苦，但卻帶給她很大的滿足感。(陳國峰攝)

追夢並非年輕人的專利，已過花甲之年的薑姐，4年前以58歲之齡開設網上花店GingerMite，原因很簡單：追求理想。

薑姐從前是一位設計師，婚後誕下兩名兒子，卻同樣患有哮喘病，薑姐決辭職做全職媽媽。當兒子長大，自已經常悶在家中，情緒出現困擾，在兒子的鼓勵下創業開花店，4年以來生意愈做愈好，嬴盡不少口碑。「其實創業最重要是可發揮所長，年齡絕對不是問題。」薑姐說。

▲ 為何名字叫薑姐呢？原來是大有原因。「其實我本名叫Ada，諗住開IG account時，卻發現很多人叫Ada，於是就改Ginger，因薑是愈老愈辣，生活有歷練呢！之後個個都叫我做薑姐。」（陳國峰攝）

年齡是女人的秘密？對於薑姐而言，年齡只是一個數字，正確來說是連自己都搞不清楚的數字。筆者問：「可否透露年紀呢？」薑姐說：「當然可以啦，但唔記得，你俾時間我想一想。」沉默數秒後，薑姐說：「我今年60歲。」在她旁的兒子輕聲提醒她：「不對呢！」薑姐像一言驚醒夢中人，便笑笑說：「應該是61歲......sorry，我是7月生日，62歲才真。其實我從30歲起，已不去理會自己有幾多歲。」

可能是這原因，在已達花甲之齡的薑姐身上，沒有發現一點「老」味，當談起年輕往事，還流露陽光般的笑容，充滿生氣。「我中學讀女校，校規很嚴。每日更有做不完的功課，測驗又多，要很勤力才追得上，因為讀得好辛苦，令我對讀書失去興趣。在會考最後一天，我把屋企所有教科書及筆記都棄掉，因想徹底逃離讀書生活。」

▲ 細仔（見圖）3個月患上哮喘，大仔也同時期確診，故此薑姐放棄設計師工作做全職媽媽。（被訪者提供）

但這並不代表薑姐不好學，只是不喜歡正統的教學，她對設計卻很有興趣，於是便在設計學校讀兩年課程。「我很怕背書，卻很喜歡創作，讀設計的兩年很開心，令我眼界大開。」

畢業後，薑姐順理成章投身設計行業，起初在賀卡公司做Graphic Designer，隨後轉職到出版社做封面設計，發展理想。

1989年薑姐結婚，隨後三年抱兩，分別於90及92年誕下大仔及細仔，不過細仔3個月大患上哮喘，兩歲的大仔亦同時確診。「我當時想如果繼續工作，根本照顧不到他們，於是便辭職做全職媽媽貼身照顧兩個仔。」

薑姐深明環境對哮喘患者有直接影響，於是她每日把屋企打掃得一塵不染。同時她為着兒子食得健康，一日三餐都在家煮，從未到過餐廳食飯。薑姐每天總是忙個不停，但家事繁忙算不上辛苦，她自言每次當兒子哮喘發作時，才令她徹底崩潰。「有次哥哥因哮喘入了醫院，家中的弟弟忽然呼吸不順，原來是哮喘發作，當時我先生不在家只有我一個人，嚇得六神無主，惟有立即帶弟弟去急症室。」

▲ 薑姐修讀一個短期的花卉課程，再憑着自己的設計專業，製作出歐洲式簡約風格的作品。（被訪者提供）

生活無寄託險變抑鬱

兩兄弟得到薑姐的悉心照顧，小學後哮喘痊癒。隨後上中學至大學畢業，也漸漸不用薑姐照顧。兩個兒子出來工作後，由於不時要應酬及出trip，薑姐經常一個人在家，感覺百無聊賴，更開始胡思亂想，情緒出現問題，某夜終於按耐不住爆發出來。「有晚細仔出trip返到屋企，我見到佢忍不住攬住他大喊，我說做甚麼都提不起勁，好似有點抑鬱，覺得好辛苦。」

兒子知道事態嚴重，於是在安慰媽媽的同時，便問了她一句話：「你現在最大的興趣是甚麼？可以朝着這方向發展。」薑姐連最愛行街shopping都沒有心情，反而一直在家種植盆栽及插花的習慣，卻沒有停止過，於是她跟家人商量後便計劃開花店。

但由於薑姐缺乏創業經驗，便先到花店打工。但始終年紀不輕，要經常搬運花材，工作時間很長，感到吃力，做了1個月便辭職。雖然工作辛苦，但卻令她深深愛上花藝工作，隨後開設網上花店GingerMite。

花店開業之初剛碰上情人節，薑姐的親朋戚友向她訂花，由於資金有限，並沒有開設工作室，全部工作都在家進行。「家中的餐枱便是我的工作枱，做完的花束放在浴缸，所以洗手間經常出現花海。」薑姐始終是新丁，碰釘更是平常事。「我起初會到花墟買花，但又不識揀，經常購下不新鮮的花，買回家後很快便凋謝。」

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與兒子齊做模特兒

花店開業4年，薑姐的作品贏盡客人口碑，更擁有不少高級消費品牌的客戶，如Gucci及Prada等等。講到最難忘的事，薑姐說最開心是可跟客人共同度過重要時刻。「有一位男士向我訂花送給心上人，成功抱得美人歸，後來二人的婚宴，我負責設計花藝，最近他們的BB女出世，又向我訂購花束，我就像跟他們一起經歷人生。」而令薑姐最開心的，就是得到客人的鼓勵。「有些客人收到花後會為花束拍照，再send短訊給我說很滿意，收花者也很喜歡，我這份開心絕對是無價。」

花店令薑姐重獲新生，同時也帶給她一些新嘗試，有品牌邀請薑姐做model拍攝廣告，其中不乏高級品牌，如今年5月，薑姐就參與了Lane Crawford的母親節廣告拍攝，更邀請細仔一同參與，她直言十分好玩。

▲ 今年母親節，薑姐跟細仔Mite在連卡佛的活動中一起做模特兒。（相片由Lane Crawford提供）

今年已62歲的薑姐，終找到人生新方向，她認為每個全職媽媽其實都可尋找自己理想，不要因年紀所限而放棄追夢。「最重要是做自己開心及有把握的事，我曾做設計於是選擇做花藝師，其實有不少媽媽煮餸都好叻，可以朝着飲食業這方向發展，發揮所長。」

不過她自言創業除了有熱情，也需要考慮一些實際問題。「畢竟做生意很困身，差不多24小時都在工作，需要花大量精神及體力，所以媽媽們要有心理準備，宜盡力而為。」

記者：招美寶