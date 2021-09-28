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【維港觀光】豪華遊船「東方之珠號」國慶日試航　漫遊維港票價220元起

社會 16:45 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

富裕小輪旗下的「東方之珠號」將於10月1日試航。（東方之珠．維港遊圖片）

富裕小輪旗下觀光船「東方之珠號」將於10月1日啟航。在10月1日試航後，將由10月2日起，每日提供午後、黃昏、晚上3個航班，透過不同航線欣賞維港美景。成人票價由220元至300元不等、行程包括小食及飲品一份及攝影團隊拍攝相片一張。

    點擊圖片放大
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「東方之珠號」是一艘可載486名乘客的油電混合動力船，長64米，闊14.5米、共分4層。據官方介紹，東方之珠號是一艘可提供休閒觀光、婚宴餐飲、商務會議、旅遊包船、產品展示及發佈、舞台演藝、定制餐食、廣告合作等的高端旗艦遊船。

  • 第一層：多功能宴會大廳，遊船為中空設計，樓底淨空高度超過5.5米，設有舞台、燈光音響設備及LED顯示屏，提供餐飲及多媒體娛樂設施。
  • 第二層：尊貴VIP房、中空多功能宴會廳
  • 第三層：露天舺板、2間豪華VIP房
  • 第四層：露天舺板

「東方之珠號」每日將提供3個航班，包括「寫意午後‧維港遊」、「迷醉黃昏．維港遊」和「幻彩詠香江‧維港遊」

  寫意午後‧維港遊 迷醉黃昏．維港遊 幻彩詠香江‧維港遊
日期及時間 星期一至日
15:15至16:30		 星期一至日
17:25 至18:40		 星期一至日
19:00至20:30
登船/離船地點 紅磡(南)渡輪碼頭
航線途經 尖沙咀 > 中環 > 灣仔 > 銅鑼灣 > 北角 > 太古 > 啟德郵輪碼頭 尖沙咀 > 西九 > 青馬大橋 > 堅尼地城 > 西環 > 中環 > 灣仔 > 銅鑼灣 尖沙咀 > 西九 > 西環 > 中環 > 幻彩詠香江 > 灣仔 > 銅鑼灣
套票票價 成人港幣220元起
2-11歲小童港幣150元起		 成人港幣230元起，2-11歲小童港幣160元起 成人港幣$300起，2-11歲小童港幣$210起
套票內容 套票A：小食、飲品一份、攝影團隊拍攝相片一張
套票B：下午茶一份及攝影團隊拍攝相片一張		 小食、飲品一份、攝影團隊拍攝相片一張 小食、飲品一份、攝影團隊拍攝相片一張
購票連結 https://harbourcruise.rezio.shop/

更多《健康台》最新影片：

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記者：陳梓蔚

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