【BB飲食】1歲以下勿飲果汁食物宜多元　10大嬰兒進食副食品加固貼士

▲ 營養師分享10大嬰兒進食副食品加固貼士。

「請問營養師，我想讓小孩離乳了，現在四個月可以吃副食品了嗎？」、「看到很多副食品食譜都有用海鮮和雞蛋耶，但這些不是容易引起過敏？」、「現在市面上好多寶寶果汁，該選哪一種比較好？」

許多新手爸媽在面對家中寶貝進入副食品階段時，總是有著林林總總的困惑，包括何時可以開始餵？有沒有哪些不能吃？根據英國飲食協會BDA於2020年6月發布最新、且符合WHO準則的副食品原則，我整理出以下10點，再加入一些文獻說明，希望對正陷入迷惘的父母有幫助哦！

1. 六個月起開始提供副食品

有人主張滿四個月後就可以讓寶寶接觸副食品，但也有人認為六個月後再吃就好。對於大多數嬰兒而言，純母乳可以滿足六個月前的營養需求，之後就需要從食物中獲取所需的微量營養素，因此一般最遲須於六個月大時添加輔食，否則可能造成體重增加不良或下降、缺鐵性貧血、缺鋅等。

目前則傾向滿六個月再給，因為希望寶寶吃母乳的時間可以拉長一點，並且會比四個月大時容易餵食。不過，針對有些四個月時便出現厭奶情形的小孩，則可以在此時給予輔食。無論是四個月或六個月吃，營養並不會有差異，可視寶寶的做狀況個人化的調整。

至於希望能早一點引入固體食物的父母，最早也應在滿17週之後，而且是寶寶準備好的時候，因過早餵食發現跟日後兒童的肥胖是有相關性的。此外，原本的母乳至少到一歲前還是繼續餵喔！WHO建議應哺餵到兩歲以上。

2. 應採「回應式餵食」方式

意思是餵食應針對寶寶發出「餓了」或「吃飽了」的信號做出適當回應，避免強迫孩子進食。研究認為此舉能降低嬰兒和幼兒期超重和肥胖的風險，對建立長期正向的飲食行為有助益。

進一步當寶寶的手指具備抓取能力時，可讓他們自己主動拿食物吃，訓練手部能力。為避免孩子將來挑食，父母可以技巧性有順序的給予，比方也給他帶點苦味的食物嘗試看看。

3. 提供含鐵副食品

當生長至六個月時，寶寶原本在肚子裡從母體攝取而來的鐵儲存量變少，而透過母乳所提供的鐵量也不夠充足，因此需要加入能供應鐵質的飲食，例如肉泥（紅肉較豐富）及添加了鐵質的米麥粉。

4. 減少過敏機會應廣泛嘗試 一次一種新食物

當寶寶滿六個月開始加入輔食後，像是雞蛋、花生、堅果、以巴氏殺菌法生產的牛乳、魚類、海鮮、小麥等，傳統認為或許會引起過敏的食物，都可以嘗試。目前研究顯示，沒有足夠數據可證實「寶寶六個月後避免給予潛在的致敏食物可降低過敏率」，相反的，可能還會增加過敏風險。

原則是一次只加入一種寶寶過去未曾嘗試的新食物；雞蛋和含有雞蛋的食物需充分煮熟；除非嬰兒有不良反應，否則應規律地給予，但不要天天嘗試，中間間隔兩三天，讓他們能有緩衝時間；食用後若產生過敏狀況，需徵詢醫生建議。

5. 種類應多樣化，且包含各種味道

包含苦瓜、紫高麗菜等有苦味的食物在內，它們大多含有豐富的植化素，對健康有幫助。且研究發現儘管某些寶寶對品嘗苦味蔬菜可能難以接受，但盡早與反覆的接觸能幫助適應，有助降低食物恐新症的發生。不過，食物的質地和攝取量，同樣需根據寶寶食用後的反應、發育和營養漸次調整。

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6. 母乳、嬰兒配方奶、水是唯一的飲料

一歲以下的嬰兒不建議飲用果汁，無論是稀釋或未經稀釋的；在兩歲之前，除非有來自營養師的建議，否則未經過調整的牛奶與不足以提供寶寶所需營養的植物性奶，都不可作為主要的食物來源。

當開始吃副食品之後也要餵孩子喝白開水，一來是因為奶量降低；二來是食物從泥狀慢慢變成固體，含水量越變越少了。且越晚讓寶寶喝白開水，之後就會更不喜歡喝水。

7. 早產寶寶需依實際狀況調整

至少要到大於預產期四個月以上再開始，且早產兒所需的特別營養也必須向營養師和醫生確認後再給予。

8. 補充維生素D

為避免母乳中的維生素D含量不容易足夠，所以一歲前以純母奶或部分母奶為主食的寶寶，每天都需要補充達到8.5至10mcg(340至400 IU) 的維生素D。使用配方奶的，則應確認配方奶是否有添加D，配方奶與含有D的補充劑或每日食物中的維生素D，總含量須達到400IU。

但也應該留意若攝取過量維生素D補充劑，可能會引起中毒，影響心、腎臟功能。直到五歲以前的幼兒，每天都應補充10mcg的維生素D，可以選擇口服滴劑作為開始。

9. 杜絕高糖和高鹽飲食

絕不可給予高糖和高鹽食物，遊離糖（free sugar，又稱添加糖）會導致蛀牙，其帶來的熱量也會導致肥胖；而高鹽分則與未來高血壓相關。

10. 為寶寶親手製作均衡且原味為主的輔食

市售的商業輔食配方大多添加了額外的糖與鹽。在為寶寶供應口味、質地與品項皆適合的食物時，建議盡量在家自製均衡且不加糖、鹽調味的副食品。

有關內容獲facebook專頁「李婉萍的營養天地」授權刊登；原文名為《寶寶副食品怎麼餵、吃什麼？10大基本觀念一定要知道》，刊載在部落格「李婉萍的營養天地」。

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撰文︰ 台灣營養師李婉萍