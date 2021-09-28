【養腎湯水】面黑怕冷易累易頭暈　中醫推介養肝腎湯水送走黑面神【附做法】

▲ 面色發黑是腎陽不足的表現，中醫推介湯水補肝腎、紓緩疲倦症狀。

面色發黑，可能要養腎。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，在中醫角度來看，黑色對應腎，是腎陽不足的表現，容易出現疲累、頭暈等症狀。為此她推介養腎湯水及食材，有助送走「黑面神」。

腎陽不足引發的症狀

梁醫師表示，腎陽不足的人士容易出現以下症狀：畏寒肢冷、頭暈、耳鳴、神疲乏力、腰膝痠軟、小便自遺、大便稀爛或凌晨3-5時會腹瀉等。問題嚴重起來，會導致男士陽萎、遺精或早洩；女士則可能出現痛經、閉經，甚至難有孕問題。另外，先天不足、年老體衰、思慮勞碌、房勞過度、熬夜等均會導致腎精不足。

最新影片推介：【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

養腎食材及湯水

她指出，若想改善上述症狀，就要避免熬夜及縱慾過度，並要適量進食黑色養腎食物，例如：如黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗、海參等。另外，杜仲也有助養腎，它性溫，能補肝腎、強筋骨，且有安胎作用。

淮山栗子烏雞湯

功效：補肝腎；紓緩腰膝痠軟、容易疲倦等症狀。

材料：新鮮淮山1根、杜仲15克、沙參20克、黑豆30克、栗子80克、烏雞1隻、蜜棗2枚（註：若想喝素湯，烏雞可改為「腰果30克」)

做法：

1. 所有材料洗淨，紅蘿蔔去皮切塊，黑豆以白鍋炒香，栗子去衣取肉，烏雞汆水備用。

2. 在鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，以武火煮至水滾後，改用文火煮2小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

最新影片推介：3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣