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【南大嶼山】環團批南大嶼山部分私人土地缺乏法律保護　促港府盡快修訂法例

社會 17:13 2021/09/28

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WWF高級政策保育主任陳頌鳴。（洪芷晴攝）

世界自然基金會香港分會（WWF）於今（28日）發布香港首個關於南大嶼山流域的分析，顯示當地的珍貴生境未獲適當保護，當中以貝澳的情況尤為嚴重，該流域的郊野公園範圍外有約37%未發展的保育用途地帶，面臨因生態破壞和不適當發展造成生境損失的風險，該會促香港政府修訂法例，並採取全面保育政策保護生物多樣性豐富的南大嶼山。

該會於上年6月展開至今年9月初研究審視南大嶼由十塱至水口的流域內的重要生態，包括次生林、淡水沼澤、沿海泥灘、紅樹林及沙坪等。WWF強調，南大嶼流域生態是重要野生物種的棲息地，例如有極具保育價值的盧文氏樹蛙和中國鱟。研究報告分析指，「綠化地帶」及「海岸保護區」內未被發展的私人土地缺乏法律保護，由於法例不合時宜，即使不適當的發展項目位於保育用途地帶內，規劃署仍無權執法。

報告又提到，研究區域內估計有6%的沼澤地於過去10年被填平。豐富生態不僅被破壞，當鬆散的泥土被沖入溪流，亦會影響南大嶼山溪流和近岸水域的水生生物。

WWF高級政策保育主任陳頌鳴表示，整個南大嶼山海岸的淡水沼澤地和濕地，就算被劃為「海岸保護區」或「綠化地帶」，多年以來不斷受傾倒泥頭及建築廢料所影響，野生物種的重要生境如次生林和淡水沼澤等已被破壞，並被改變成擺放貨櫃、停車場或露營車車場等用途。他指，《城市規劃條例》未能規管郊野公園以外的南大嶼地區土地用途，而《廢物處置條例》亦不能阻止建築廢料被傾倒在生態敏感的私人土地。

該會建議，港府應修訂上述條例，並採取有效的執法行動，以保持生態連通性。另外，規定郊野公園的私人土地上進行樹木移除和土地平整工程，須事先獲得批准。

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記者：洪芷晴

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