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【空手兄妹】劉慕裳自爆練習分心看哥哥全運比賽　劉知名望與妹亞運齊齊贏獎牌

社會 17:21 2021/09/28

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劉慕裳（左）自爆練習分心看哥哥全運比賽，劉知名（右）望與妹亞運齊齊贏獎牌。（李卓謙攝）

本港空手道女將劉慕裳於東京奧運個人形項目為港隊贏得一面銅牌，哥哥劉知名亦在本月全運會摘銅，「空手兄妹」可謂威盡全港。與哥哥感情極好的慕裳自爆，哥哥全運比賽當日，自己要與身處美國的教練遙距上課，當時她要用手機拍下自己訓練再即時翻看檢討，但她就不斷乘機看哥哥比賽，「一part都打唔晒，打兩下就睇個電話，不斷睇分數」，笑言「自己打緊張，但都冇身邊個啲(親友)咁緊張」。

哥哥知名則分享在內地賽前隔離檢疫的趣事，期間只能在房內2.5米乘1.5米空間練習，亦不敢如常邊打邊叫，笑言「聽到隔離房有人打牆，唔知係咪投訴我」。他又指，隔離到第18、19日終可外出練跑，但跑4至5個圈已覺疲倦，最終發現原來隔離期間每日在房內「總共只行到百幾步，來回廁所」，無想到影響之大，直指「隔離21日真係唔係講笑」。

雖然與妹妹接連摘銅，知名稱對準決賽失利仍感遺憾，但慶幸賽事有銅牌作結，特別是自己去年先後經歷斷腳及疫情，幾近兩年無比賽，到全運踏上頒獎台一刻，實在感受至深，亦樂見兩面獎牌令更多人認識空手道。

對不少人視30歲為運動員生涯的分水嶺，即將踏入33歲的知名稱，自己與隊友李嘉維都認為「年齡不是最大問題」，亦慶幸自己傷患較少，體能無太大影響，而空手道選手亦有到40歲才奪世界冠軍，有信心可多打1至3年，更希望與慕裳一同在明年亞運贏獎牌。

本港空手道一度面臨被剔出體院精英項目，幸有李嘉維早年在廣州亞運奪牌保住地位。知名稱，空手道成為奧運項目的背後，亦有世界各地不同人的努力，令項目得以發展，相信慕裳的奧運獎牌見證一代代人的努力，寄語其他年輕選手，若真正喜歡空手道就要全程投入，「機會嚟到就可以夢想成真」。

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記者：李卓謙

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