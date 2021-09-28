【10,000ft.】首與美國歌手合作　陳柏宇挑戰英文歌尋突破

▲ 陳柏宇首度美國獨立女歌手合作。

陳柏宇（Jason）早前玩crossove跟「陀地歌姬」Serrini合唱《網絡安全隱患》後，Jason今次邀得涉足於美國獨立音樂圈的唱作女歌手Kiri T合作，重新演繹Kiri的《10,000ft.》，效果叫原創者大感驚喜！

Jason起初被Kiri的音樂吸引到，才促成今次的合作：「因為她的音樂好refreshing，在香港不是常聽到，加上是英文，成件事爽啲。」

▲ Jason坦言自己一直嚮往唱英文歌。

為何會揀中Kiri的《10,000ft.》合唱，Jason指：「我覺得歌是寫給一個人唱，但這隻歌不是兩個人唱就變得超odd（奇怪）。最先打算將《本能寺》同《10,000ft.》jam埋，但這樣crossover會好悶，所以就揀了《10,000ft.》。」而Jason更覺得揀Kiri本身的歌另有好處：「因為Kiri好知道自己嘅音樂想點，所以她對自己音樂最熟悉，所以係好。」

作為創作者及原唱者，Kiri覺得：「首歌其實我唱了好多次，我覺得這version是我最鍾意！首先我搵Nick彈過結他，已經有點不同，之後聽完Jason唱，又inspire到我有第二種演繹方式，Jason唱後，我返去再錄另外一個vocal，現在都了解隻歌多咗。」這個行動讓Jason直豎拇指，大讚有誠意。

同場加映：Lokman+AK訪問