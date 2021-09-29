【揚眉女子】插畫師媽媽創個人卡通品牌傳遞幸福感　育兒事業兩兼得努力增值轉戰動畫設計

▲ Manda去年參與在會展舉辦的香港國際授權展2020，展示Sweety Babies的周邊產品。（受訪者提供）

生養孩子是一件成本非常高的事，不只是經濟考量，更會花上父母一生的時間和心血。很多人因而有所取捨，尤其女性，或全情投入事業，或成為全職媽媽。但仍然有不少人勇敢地「why not both」，最近轉戰動畫設計的本地插畫師梁佩文（Manda），就是其一。

作為兩子之母，Manda平日的忙碌可想而知，但母親這個身份卻未有令她在個人興趣和事業上停步前進，反而愈走愈勇。「因為插畫、動畫也都是我自己喜歡的東西，所以學和做時都不會覺得很辛苦。」Manda更笑言每次學習新事物，對自己來說都是一次很好的挑戰。「我會趁小朋友睡覺或上學的時候去做自己的事。」她直言自己也不是「鐵人」，感覺累的時候也會休息一、兩天不作畫。

畢業後的Manda曾經在電影和廣告行業工作7年，婚後再當上母親，作為年輕媽媽，照顧兩個兒子的日常本來已足以令人筋疲力竭，但Manda仍然盡力抽空增值，先是在4年前修讀自己早有興趣的創意插畫學課程，更在同一年創立自己的IP品牌Sweety Babies系列。

▲ Manda的作品以手繪風為主，喜愛以木顏色作畫。（受訪者提供）

能夠順利遊走在太太、媽媽、創作人這幾個身份，除了個人的努力，家人的支持無比重要。

一直以來都很感謝家人的支持，尤其是初期，沒有任何人認識自己，沒有收入。如果沒有家人的支持，我也無法安心地去做自己喜歡的事。

然而說到底，個人修為才是能走得遠的最大原因。「剛開始時不只是沒人認識我，我也不認識任何人，自然不會有機會。那時能做的就是不斷畫，多多累積自己的作品，建立個人風格。」

4年前創作個人卡通品牌

也許是媽媽的特質，Manda予人溫柔又堅強的感覺，她的畫風同樣令人感受到生命的活力。色彩鮮明、豐富，而且角色充滿卡通感。Sweety Babies有兩位主角，分別為芭芭拉（Barbara）和艾莉莎（Alisa）。「她們是一對很要好的朋友，對未來充滿憧憬和正能量，而且她們對甜點非常熱愛，經常一起到處尋找好吃和好玩的東西。」Manda希望希望藉著Sweety Babies的角色，能夠帶給大家開心、正能量和無數的小確幸。

正在發展自己IP品牌的Manda，在創作平面插畫的同時，不斷想加入新的元素。「想起過去接觸過的animation，一試之下發現能令自己的作品變得更活潑、更有生命力，便希望向這個方向發展。而且我留意到現在商場，甚至街上也愈來愈多大電視，animation的機會很多，是很值得發展的方向。」

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Manda初次接觸動畫，是過去在廣告公司工作的時期。「但參與的時間很短，而且當時自己的技巧，以至對於自己的idea如何表達都不太掌握，上了Feel the Motion這個課程後，才學懂了animation的完整製作。」從平面插畫轉戰動畫製作，她坦言有一定的難處。「所以在課程中我會把握機會向導師求教，將自己遇到的問題告訴他們。」

先學插畫，再學動畫，涉足了兩種創作形式的她指：

我覺得插畫是平面藝術和設計的一種結合，是靜態的，而動畫或動態影像則除了包含插畫在其中外，更有聲效、音樂等元素。

前者靜，後者動，而在Manda眼中，後者更令畫像加添了生命力，甚至令整個繪畫產生情節。問她較喜歡哪一種創作形式，Manda直言：「很坦白如果有足夠時間，我會更傾向動畫創作，因為這種方式賦予了作品更多生命力。而且通過背景音樂等的配合，表達作品意念時也會更完整、清晰。」

去年再增值學做動畫

Manda參加的Feel the Motion課程由信和集團與本地動態影像設計公司eMotionLAB合辦，希望幫助有志投身動態影像設計的人掌握相關技能。共12節的課程原為實體課堂，因疫情關係而改為網上進行，Manda笑言這個改動方便了她：「省卻了很多交通的時間！」

▲ Manda不時舉辦親子工作坊，讓更多人將藝術融入家庭生活。（受訪者提供）

課程將動態影像從概念的形成至推銷給客戶的注意事項都包羅其中，Manda指：「包括前期有關概念的發展、角色的定位等，至中期如何具體地運用軟件去做2D animation，甚至細節上如何令動畫中的過場、轉接更順暢、如何將sound effect放進片中等，都會教我們。加上導師們都是真正在市場上有實戰經驗的人，能向我們分享面對客戶時會遇到的問題。」

課程的畢業作品為一段30秒的動畫，Manda交出的功課，成功晉身只有6個名額的「實踐組」，獲得在信和集團旗下樓宇外牆上播放的機會。「能夠得到讓作品展示的機會很開心！」Manda的動畫首作貫徹了她的插畫風格，用色繽紛而鮮明，充滿童趣和明朗的感覺。「我用了木顏色，以手繪風格去完成整條片，出來的效果比較可愛、卡通感強。」

不時將個人作品上載網上專頁的她，亦坦言親眼看見自己的作品在公眾前展示，感覺與別不同。「那是在尖沙咀中心，我和其他同學仔一起去看，那一刻的感覺很震撼，因為在對面海也看得到！在這之前真的沒有想像過自己的作品可以那麼大，可以被這麼多人看見。」

記者：王嵐