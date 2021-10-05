非切除性微創手術 有效治療前列腺增生病症

提起前列腺增生，相信不少人也知悉這是困擾不少中年男士的病症，但卻未必了解其成因，或其治療方法。有泌尿外科醫生指出，這個病症十分常見，一般會因尿道阻塞而令小便不順暢，嚴重更會引致小便出血及影響腎功能，絕對不容忽視。其實現時本港已有非切除性的微創手術可供選擇，患者更可即日出院。

前列腺增生，即大家時有聽聞的前列腺肥大問題，屬男性病症。香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科顧問醫生王明晧（ Edmond）直言，這個病症與前列腺老化過程有關，一般出現於中年男性身上，常見發病年齡為50歲之後。「致病成因主要取決於遺傳因素，例如患者的父親或祖父輩曾患有前列腺增生，他們的患病機會便會比較高。至於個人衛生或日常生活習慣，則與前列腺問題關係不大。」

▲ 香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科顧問醫生王明晧（右）

王明晧醫生指出，患者在發病初期多沒有明顯症狀，直至前列腺愈來愈肥大，開始阻塞膀胱出口，便會出現一系列下尿道症狀，常見有小便不順暢、尿頻、夜尿多等，對日常生活逐漸帶來影響；若置諸不理，嚴重的更會導致多項併發症，如無法排出小便，令患者需要插尿喉、膀胱結石、小便帶血，更甚是影響腎功能，引致阻塞性腎衰竭，危及性命。

▲ 前列腺愈來愈肥大，造成膀胱出口阻塞，一般會引致小便不暢順及尿頻等下尿道症狀。

微創手術治療病症 減少創傷性及後遺症

事實上，隨着醫療技術不斷進步，王明晧醫生稱，現時已有多種方法針對治療前列腺增生。早期發現患有此症，患者可採用藥物治療，其好處是毋須進行手術，但始終需長期服藥，若想治標又治本，仍以手術治療較為合適。

「傳統以『經尿道前列腺電切術』（TURP）的歷史最悠久，這是一項微創手術，患者經麻醉後，醫生會將一個微型儀器經尿道放入其體內，再切除前列腺增生組織，手術一般需時1至2個小時。」王明晧醫生補充，這項手術的成功率達9成，患者的小便會回復暢通，術後大約3至5日便可出院，不過亦有機會出現併發症，例如發炎及感染，另外亦可能會引致逆行射精，影響患者的生育能力，令年輕的患者感到憂慮。

有見及此，王明晧醫生闡述，約於10年前，醫學界推出同為微創手術的「Prostatic Urethral Lift（PUL）前列腺增生手術」，最大優勢是手術期間，毋須切除任何前列腺組織，只須經尿道將內窺鏡引導至前列腺肥大的地方，再採用儀器將壓迫尿道的前列腺組織向外推，同時以細小的永久植入物固定，便可以打通尿道。「這項手術需時約半小時，由於不用切除或加熱組織，故可大大減低創傷性及副作用，亦不會影響性功能，患者即日已可出院。」

▲ 作為非切除性的微創手術，「Prostatic Urethral Lift（PUL）前列腺增生手術」可大大減低副作用。

至於「PUL前列腺增生手術」較適合哪類患者，王明晧醫生表示，患者的前列腺增生組織如非過大，一般維持於100mm或以下，加上突出膀胱的位置不多，可考慮採用這項微創手術，並建議患者應及早求醫。

（資料由客戶提供）

