【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海

▲ 台灣一名16歲兒子因不滿父母管教太嚴，一怒之下點蠟燭放火燒全家。

父母管教問題常惹起家庭糾紛，處理不當恐釀成致命後果！台灣新北市昨（27日）凌晨發生一宗火警，起火戶為一家五口，惟16歲長子早已離開，單位被反鎖，其父母及兩名弟弟被困火海，長子成為最大嫌疑人。至早上警方找到涉案長子，其後承認點蠟燭縱火。

綜合台灣傳媒報道，新北市一名16歲姓柯少年，疑因父母管教太嚴厲，以致近日精神狀況不穩。昨凌晨約3時，他趁著父母及2名弟弟熟睡時，拿著蠟燭在自己房間、客廳及弟弟的睡房點火，他離開時將家門從外反鎖。

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涉事單位位於6樓，爸爸先在房間聞到怪味後起床查看，發現家中多處起火，便叫醒妻子及小兒子往大門逃生，卻發現大門遭反鎖，4人一度困火海，馬上報警求助。

單位不斷冒出濃煙，4人走出露台等候救援，最後消防出動雲梯將4人救出，媽媽掩面痛哭，爸爸和弟弟來不及穿上衣，裹著毛巾坐在一旁驚魂未定，幸4人並無大礙。

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疑精神狀況不穩

警方翻查閉路電視後，發現長子於凌晨3時獨自出門，不久單位便起火燃燒。警方經數小時追查後，至上午8時許在鶯歌火車站附近一間便利店找到涉案長子。

他承認縱火，並表示因為不滿父母長期管教太嚴，常勸他多讀書少打機，當晚雙方發生爭執，一時衝動下趁家人熟睡時點蠟燭縱火，還將家人反鎖後離家。

我知道鑰匙插下去家人就出不來。

家人心痛表示，長子近日精神狀況不穩，曾帶他去看醫生。長子隨即被捕，並移送少年法庭，他被落案控告公共危險罪和殺人未遂罪。

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責任編輯︰王明芳